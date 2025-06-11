Ukrayna, Rusya'dan 1212 Ukraynalı askerin cenazesini teslim aldı

Türkiye'nin ev sahipliğinde 2 Haziran'da İstanbul'daki müzakerelerde varılan anlaşmalar gereği, savaşta yaşamını yitiren 1212 askerin cenazesinin Ukrayna'ya iade edildiği bildirildi.
Türkiye'nin ev sahipliğinde 2 Haziran'da İstanbul'daki müzakerelerde varılan anlaşmalar gereği, savaşta yaşamını yitiren 1212 askerin cenazesinin Ukrayna'ya iade edildiği bildirildi.
Harkiv, Lugansk, Donetsk, Zaporijya, Herson ve Rusya'nın Kursk bölgesindeki çatışmalarda yaşamını yitiren askerlerin cenazelerinin ülkeye getirildiği aktarılan açıklamada, cenazelerin iadesine Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ve Ukrayna'nın ilgili birimlerinin yoğun katkı sağladığı kaydedildi.