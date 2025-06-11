Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
Ukrayna, Rusya'dan 1212 Ukraynalı askerin cenazesini teslim aldı

Ukrayna, Rusya'dan 1212 Ukraynalı askerin cenazesini teslim aldı

23:1911/06/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber

Türkiye'nin ev sahipliğinde 2 Haziran'da İstanbul'daki müzakerelerde varılan anlaşmalar gereği, savaşta yaşamını yitiren 1212 askerin cenazesinin Ukrayna'ya iade edildiği bildirildi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 2 Haziran'da İstanbul'daki müzakerelerde varılan anlaşmalar gereği, savaşta yaşamını yitiren 1212 askerin cenazesinin Ukrayna'ya iade edildiği bildirildi. 

Harkiv, Lugansk, Donetsk, Zaporijya, Herson ve Rusya'nın Kursk bölgesindeki çatışmalarda yaşamını yitiren askerlerin cenazelerinin ülkeye getirildiği aktarılan açıklamada, cenazelerin iadesine Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ve Ukrayna'nın ilgili birimlerinin yoğun katkı sağladığı kaydedildi.

#Ukrayna
#Rusya
#Savaş
#Asker
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? Yaz tatili ne kadar sürecek? İşte 2025 karne günü ve yaz tatili başlangıcı ve bitişi