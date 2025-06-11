Ukrayna, Rusya'dan 1212 Ukraynalı askerin cenazesini teslim aldı

Harkiv, Lugansk, Donetsk, Zaporijya, Herson ve Rusya'nın Kursk bölgesindeki çatışmalarda yaşamını yitiren askerlerin cenazelerinin ülkeye getirildiği aktarılan açıklamada, cenazelerin iadesine Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ve Ukrayna'nın ilgili birimlerinin yoğun katkı sağladığı kaydedildi.