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Washington'da ateşkes sonrası Gazze eylemi

Washington'da ateşkes sonrası Gazze eylemi

10:3617/01/2025, Cuma
AA
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<p>Göstericiler, Dışişleri Bakanlığı binası önünde Gazze ile dayanışma göstermek için bir araya geldi.</p>
Göstericiler, Dışişleri Bakanlığı binası önünde Gazze ile dayanışma göstermek için bir araya geldi.

ABD'nin başkenti Washington'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

Yapılan protestolarda ateşkesin ilanının ardından İsrail'in Filistin işgaline son vermesi talep edildi.

İsrail karşıtı Yahudiler de gösterilere destek verdi.

ABD polisi, soğuk havaya ve kar yağışına rağmen bölgede toplanan göstericilere karşı hazır bulundu.

#ABD
#Washington
#İsrail
#Filistin
#Gazze

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