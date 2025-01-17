Washington'da ateşkes sonrası Gazze eylemi

Göstericiler, Dışişleri Bakanlığı binası önünde Gazze ile dayanışma göstermek için bir araya geldi.
ABD'nin başkenti Washington'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.
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Yapılan protestolarda ateşkesin ilanının ardından İsrail'in Filistin işgaline son vermesi talep edildi.
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İsrail karşıtı Yahudiler de gösterilere destek verdi.
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ABD polisi, soğuk havaya ve kar yağışına rağmen bölgede toplanan göstericilere karşı hazır bulundu.
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