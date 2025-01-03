Enflasyon rakamlarının belli olması ve memur maaşlarındaki artış ile birlikte binlerce vatandaşın beklediği yeni bedelli askerlik ücreti de ortaya çıktı. İşte 2025 yılında uygulanacak bedelli askerlik ücreti...
Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte, 2025 yılı için memur ve emekli maaşlarında önemli bir artış yaşandı.
Memurlar ve emekli memurlar, maaşlarına yüzde 11,55 oranında bir zam alacak. Bu zam oranı, yaşam standartlarını iyileştirmek amacıyla belirlenen enflasyon hedeflerine paralel olarak gerçekleştirildi.
ununla birlikte, bedelli askerlik ücreti de bu artıştan etkilendi. 2024 yılında 217 bin 871 TL olarak belirlenen bedelli askerlik ücreti, yeni düzenleme ile 243 bin 35 TL’ye çıkarıldı.
Bu yükseliş, askerlik yükümlülüğünü yerine getirmek isteyenler için bedelli askerlik bedelinin nasıl şekilleneceğine dair önemli bir değişim oluşturuyor.
Milli Savunma Bakanlığı, önümüzdeki günlerde bedelli askerlik ücretiyle ilgili nihai rakamı ve ödeme şartları hakkında daha ayrıntılı bir açıklama yapmayı planlıyor.
Bu açıklama bedelli askerlik yapmak isteyen vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor.