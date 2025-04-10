ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşında her gün yeni bir yaptırımın açıklanması nedeniyle dolarda ciddi bir düşüş yaşandı. Güvenli bir liman arayan yatırımcılar yine altına yöneldi. Bu da altın fiyatlarının bir kez daha rekor tazelemesine neden oldu. Peki altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? Türkiye'deki altın fiyatları artar mı, azalır mı? İşte detaylar...

1 /11 ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına "karşılıklı tarifeler" kapsamında ek gümrük vergileri açıklamıştı.

Çin, aynı oranda karşılık vererek ABD'den ithal ürünlere gümrük tarifesini yüzde 84'e yükseltmiş, Trump da buna cevaben gümrük tarifesini bugün yüzde 125'e çıkardığını duyurmuştu.

2 /11 Çin, Trump'ın Çin'den ithal ürünlere gümrük tarifesini yüzde 125'e yükseltmesinin ardından tırmanan gerilimde geri adım atmayacağı mesajını vermişti.

Bu arada, Beyaz Saray, bugün ABD Başkanı Donald Trump'ın dün yüzde 125'e yükseltileceğini duyurduğu Çin'e yönelik gümrük vergisi oranının yalnızca karşılıklı tarifeleri kapsadığını belirterek, toplam tarife oranının fentanil krizi dolayısıyla uygulananlar dahil edildiğinde yüzde 145'e ulaştığını bildirmişti.

ABD dolarının avro, İsviçre frangı, Japon yeni, Kanada doları, İngiliz sterlini ve İsveç kronu karşısındaki değerini ölçmek için kullanılan dolar endeksi, yüzde 1,80'e varan düşüşle 101,08'e geriledi.

3 /11 Altın yine rekor tazeledi

Dolardaki düşüş ve ABD ile Çin arasında tırmanan ticaret savaşının yatırımcıları güvenli liman arayışına yönlendirmesiyle altının ons fiyatı rekor tazeledi.

4 /11 Bugün altının ons fiyatı yüzde 2,8 artışla 3 bin 174,74 dolara ulaşarak rekor tazeledi. Altının ons fiyatı dün de yaklaşık yüzde 3 artmıştı.

5 /11 Türkiye'de altın fiyatları ne kadar oldu?















6 /11 Cumhuriyet Altını 25.370 TL

7 /11 Kulplu Reşat Altını 25.404 TL

8 /11 Yarım Altın 12.721 TL

Çeyrek Altın 6.360 TL

9 /11 Altın Kilogram fiyatı 101.018 TL

22 Ayar Bilezik/gr 3 bin 363 TL

10 /11 Altın fiyatı düşer mi, yükselir mi?

Uzmanlar, 2025 yılı boyunca altın fiyatlarının artış göstereceğini öngörmektedir. Örneğin, Saxo Bank, 2025 yılı için ons altın fiyat tahminini 3.300 ABD dolarına yükseltmiştir.

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, Aralık 2025'e kadar altının ons fiyatının 3.150 dolara ulaşmasını bekliyor. Bu, mevcut seviyelere göre yaklaşık %19'luk bir artış anlamına geliyor.