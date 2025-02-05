Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?





‘Finans rehberi’ Tastylive’ın küresel makro başkanı Ilya Spivak altın fiyatlarıyla ilgili yaptığı açıklamada “Altın için bir sonraki önemli dönüm noktası muhtemelen üç bin dolar rakamı. Ticaret savaşı kızışırsa Çin rezerv için altın almaya devam etme konusunda daha cesaretli olabilir. Altın talebi diğer kıymetli metaller için kısmen destekleyici olmalı ancak risk iştahına olan duyarlılıkları bu metallerin düşük performans göstermesine neden oldu.” ifadelerini kullandı.