Altın fiyatları zirve yaptı. Güne 2 bin 844 dolardan başlayan ons altınsa 2 bin 860 (102 bin 806 lira) dolarla tarihi rekor kırdı. Peki altında yükseliş sürecek mi? Güvenli liman olarak kabul edilen sarı metale yatırım yapmak isteyenler altın fiyatları bugün ne kadar oldu, düştü mü, yükseldi mi? sorularına yanıt ararken ABD'nin ticaret savaşlarını başlatacak hamlesi altın fiyatlarını rekora taşıdı. Peki güncel altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın bugün kaç TL? İşte gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet altın fiyatı...
Altın fiyatları ile ilgili son dakika rekor haberi "Altında yükseliş sürecek mi?" sorusunu da beraberinde getirdi.
Bir ayda 300 TL arttı
Gram altın 2 Ocak’ta 2 bin 993 liraydı. 5 Şubat itibarıyla 309 liralık artışla 3 bin 302 liraya kadar yükseldi.
ABD'nin ticaret savaşlarını başlatacak ek gümrük vergileri hamlesi altın fiyatlarını rekora taşıdı.
Peki güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın bugün kaç TL? 5 Şubat Çarşamba gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet altın fiyatı...
Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?
‘Finans rehberi’ Tastylive’ın küresel makro başkanı Ilya Spivak altın fiyatlarıyla ilgili yaptığı açıklamada “Altın için bir sonraki önemli dönüm noktası muhtemelen üç bin dolar rakamı. Ticaret savaşı kızışırsa Çin rezerv için altın almaya devam etme konusunda daha cesaretli olabilir. Altın talebi diğer kıymetli metaller için kısmen destekleyici olmalı ancak risk iştahına olan duyarlılıkları bu metallerin düşük performans göstermesine neden oldu.” ifadelerini kullandı.
Altın fiyatları Temmuz'da rekor kıracak
Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise gram altın için yeni rekor seviyeleri açıklayarak "Ons altın tarafında 3000-3080 dolar seviyesi, gram altın tarafında temmuz ayına kadar 3500-3700 lira, Temmuz'dan sonra yılın ikinci yarısında 4000-4500 lira aralığı ile alakalı beklentimin devam ettiğini söyleyebilirim ve yine 2025 yılında altın güvenli bir liman olarak ön plana çıkacak gibi duruyor." dedi.
Gram ve çeyrek altın güncel fiyatları ne kadar?
Gram altın güncel fiyatı
ALIŞ(TL) 3 bin 298,90
SATIŞ(TL) 3 bin 299,28
Çeyrek altın güncel fiyatı
ALIŞ(TL) 5 bin 372,00
SATIŞ(TL) 5 bin 421,00
Yarım altın güncel fiyatı
ALIŞ(TL) fiyatı 10 bin 756,00 TL
SATIŞ(TL) fiyatı 10 bin 838,00 TL
Cumhuriyet altını güncel fiyatı
ALIŞ(TL) 22 bin 049,00
SATIŞ(TL) 22 bin 059,00
22 ayar bilezik gramı ne kadar?
22 ayar bilezik gram fiyatı alış 3 bin 004,56 TL
22 ayar bilezik gram fiyatı satış 3 bin 022,85 TL