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Altın fiyatları rekor kırmaya devam ediyor: Kilogram fiyatı 3 milyon 728 bin liraya yükseldi

Altın fiyatları rekor kırmaya devam ediyor: Kilogram fiyatı 3 milyon 728 bin liraya yükseldi

18:2419/03/2025, Çarşamba
G: 19/03/2025, Çarşamba
AA
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Altın fiyatları, dünya genelinde yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmeler ile günlük olarak farklılık gösterebiliyor. Ülkemizde en fazla tercih edilen altın türlerinden biri olan gram altın fiyatı da yatırımcıların takibinde. Sarı metal yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 3 milyon 728 bin liraya yükseldi. İşte altın fiyatlarıyla ilgili son durum...

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 728 bin lirayı, en yüksek 3 milyon 857 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 4,1 artışla 3 milyon 728 bin lira oldu.

 Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 580 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 964 milyon 763 bin 9,25 lira, işlem miktarı ise 265,67 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 14 milyon 869 bin 316,99 lira olarak gerçekleşti.


GRAM ALTIN NE KADAR?


ALIŞ(TL) 3.699,81

SATIŞ(TL) 3.700,37

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?


ALIŞ(TL) 5.991,00

SATIŞ(TL) 6.088,00

YARIM ALTIN FİYATI


ALIŞ(TL) 11.982,00

SATIŞ(TL) 12.177,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI


ALIŞ(TL) 23.891,00

SATIŞ(TL) 24.253,0

#Altın
#Gram altın
#Çeyrek altın

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