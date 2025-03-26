Fiyat Farkları ve Kalite İlişkisi





Fiyatların da baklava kalitesini gösteren bir diğer faktör olduğunu söyleyen Yıldırım, Sputnik Türkiye'ye yaptığı açıklamada “Gerçek baklava, emek ve kaliteli malzemelerle yapılır, bu nedenle fiyatı da doğal olarak yüksek olur. 400-500 TL altına satılan baklavalar genellikle endüstriyel üretim olup, sağlıksız ve düşük kaliteli olabilir” diye ekledi.