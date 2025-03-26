Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte tatlı sofralarının vazgeçilmezi baklava, sofralarda yerini almaya başladı. Kimi tatlısını evde yaparken kimi ise hazır baklavalara yönelecek. Sofraların baş tacı olan baklava, bu yıl da en çok tercih edilen tatlılardan biri olacak. Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, bayramın yaklaşmasıyla birlikte uyarılarda bulundu. Gerçek baklava ile sahte baklava arasındaki farkı anlatan Yıldırım, özellikle 400-500 TL altındaki baklavaların kalitesiz olabileceğini belirterek baklavada yapılan hileleri tek tek açıkladı. İşte sahte baklavayı anlamanın en kolay yolu...
Bayramın yaklaşmasıyla birlikte tatlı hazırlıkları da hız kazandı. Ancak, baklava alırken tüketicilerin dikkat etmesi gereken önemli noktalar da bulunuyor. Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, sahte baklava ile gerçek baklava arasındaki en büyük farkın baklavanın rengi ve şerbet miktarında olduğunu vurguladı.
Gerçek Baklava Nasıl Olmalı?
İyi bir baklavanın belirgin özelliklerini sıralayan Yıldırım, gerçek baklavanın altın sarısı renginde, parlak ve canlı görünmesi gerektiğini söyledi. “Altın sarısı renk, gerçek baklavanın en önemli göstergesidir. Eğer baklava mat veya koyu renkte ise, bu, kullanılan malzemelerin kalitesiz olduğunu gösterebilir” dedi.
Ayrıca, gerçek baklavanın şerbetinin fazla olmaması gerektiğine dikkat çeken Yıldırım, “Baklava fazla şerbetli olmamalı. Az şerbet, baklavanın kaliteli ve doğru şekilde yapılmış olduğunu gösterir. Şerbetin fazla olması, baklavanın sağlıksız malzemelerle ve hijyenik olmayan koşullarda üretildiğini işaret edebilir” ifadelerini kullandı.
Sahte Baklava Nasıl Anlaşılır?
Sahte baklavanın özelliklerini de açıklayan Yıldırım, sahte baklavanın genellikle bol şerbetli ve rengiyle de dikkat çektiğini söyledi. “Sahte baklava, genellikle aşırı şekerli ve fazla şerbetli olur. Ayrıca, baklavanın rengi koyu veya mat olabilir. Bu, kullanılan tereyağının kalitesiz veya düşük kaliteli malzemelerin tercih edildiği anlamına gelir” diyerek, tüketicileri bu tür ürünlere karşı uyardı.
Baklava Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Baklava alırken dikkat edilmesi gereken birkaç önemli nokta daha var. Yıldırım, baklavanın görseline dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. “İyi bir baklava, şerbetinin fazla damlamadığı, altın sarısı renginde parlak ve kabarık katlara sahip olmalıdır. Ayrıca, baklavanın kokusu da önemli bir gösterge. Tereyağı ve fıstık kokusunun hissedilmesi gerekir” dedi.
Fiyat Farkları ve Kalite İlişkisi
Fiyatların da baklava kalitesini gösteren bir diğer faktör olduğunu söyleyen Yıldırım, Sputnik Türkiye'ye yaptığı açıklamada “Gerçek baklava, emek ve kaliteli malzemelerle yapılır, bu nedenle fiyatı da doğal olarak yüksek olur. 400-500 TL altına satılan baklavalar genellikle endüstriyel üretim olup, sağlıksız ve düşük kaliteli olabilir” diye ekledi.
Altın sarısı renk, az şerbet...
Sahte ve gerçek baklava arasındaki farkı anlamak, tüketiciler için bazen zor olabilir. Ancak, altın sarısı renk, az şerbet ve düzgün katlar gibi belirtilere dikkat ederek, kaliteli baklavayı ayırt etmek mümkün. Bayramda sağlıklı ve lezzetli bir tatlı tüketmek isteyenlerin, bu özelliklere göre baklava seçimlerini yapmaları öneriliyor.