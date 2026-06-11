ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını tamamlamasının ardından altın fiyatları sert düşüşün ardından toparlanmaya çalışıyor. Yatırımcıların gözü kulağı anlık piyasa verilerinde. 11 Haziran 2026 canlı altın fiyatları, küresel piyasalardaki hareketlilik ve ons bazlı değişimlerle güne başladı. Peki, bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte serbest piyasa ve Kapalıçarşı güncel alış-satış rakamları.
Altın düştü mü?
ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının devam etmesi, Trump'ın anlayma olmaz ise saldırıların süreceği açıklaması ons altın fiyatını 28 haftanın en düşük seviyelerine indirdi.
Bugün (11 Haziran 2026) tam, yarım, çeyrek, gram altın kaç TL?
Ons altın ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırısının gece yarısından sonra başlamasıyla birlikte hızlanan satışlarla 21 Kasım 2025'ten bu yana ilk kez 4023,88 dolar seviyesini gördü. Gram altın da 6.000 TL'nin altına sarkarak 5.970 TL seviyelerine kadar geriledi.
ONS ALTIN
Ons altın güne 4 bin 70 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 23 dolar, en yüksek de 4 bin 118 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 77 dolardan işlem geçiyor.
GRAM ALTIN
Gram altın güne 6 bin 38 liradan başladı. Gün içinde en düşük 5 bin 970 lira, en yüksek de 6 bin 111 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 48 liradan alıcı buluyor.
Yarım Altın 19.860,00 20.117,00
Tam Altın 39.591,00 40.135,00
Cumhuriyet Altını 41.479,00 42.104,00
22 Ayar Bilezik 5.538,23 5.816,13