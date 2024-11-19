MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, asgari ücret artışına yönelik ara bir çözüm önerisi sundu. Asmalı, 2024 yılı enflasyon tahmini (%44) ile 2025 yılı enflasyon beklentisi (%21) arasında bir oranda zam yapılmasının uygun olacağını ifade etti. Peki bu hesaba göre 2025 yılı asgari ücreti ne kadar olur? İşte detaylar...
Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte asgari ücret artışına yönelik beklentiler gündemdeki yerini koruyor. Çalışanlar, enflasyonun etkisini hafifletecek bir zam oranı beklerken, işverenler de sürdürülebilir bir çözüm arayışında.
Hükümetin ve sosyal tarafların bu konuda nasıl bir formül geliştireceği merakla takip ediliyor. Özellikle enflasyon tahminleri ve ekonomik göstergeler, asgari ücretin ne kadar olacağı konusunda önemli bir rol oynuyor. Gözler, Aralık ayında yapılacak resmi açıklamada.
Tüm çalışanları yakından ilgilendiren karar öncesinde Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı'dan dikkat çeken bir zam formülü önerisi geldi.
Asmalı, 2024 yılı enflasyon tahmini (%44) ile 2025 yılı enflasyon beklentisi (%21) arasında bir oranda zam yapılmasının uygun olacağını ifade etti.
"ASGARİ ÜCRETTE ARA FORMÜLDE UZLAŞILABİLİR"
Asgari ücrete ilişkin beklentisini açıklayan Asmalı şöyle konuştu:
"Türkiye'de maaşın yetmemesinin en büyük sebeplerinden biri kira. Hanehalkının harcamalarının yüzde 50'den fazlası konut, enerji ve gıda. Buralarda tedbir almalıyız. Büyükşehirlerde şu anki asgari ücretle geçinmek mümkün değil. 1+1 daireye 17 bin lira kira verince asgari ücretli bütün kazancını kiraya vermiş olacak. Bundan kaynaklı bölgesel asgari ücret uygulanabilir dedik.
Asgari ücrette oran soruluyor. Bizim önerimiz beklenen enflasyon rakamı üzerine refah payı eklenerek asgari ücret uygulamasına geçilmeli dedik. Geçen sene yüzde 33 beklenen rakamına göre artış olsaydı şu an yüzde 44'leri konuşuyoruz. Orada da bir yanılsama payı var. Ara bir formülde uzlaşılabilir.
Aslolan çalışanların alım gücünü korumaktır. Hassas bir denge var, bunu korumak lazım. Asgari ücretteki artış bütün ücret grupları için baz teşkil ediyor. Mavi , beyaz yakalılara da minimum bu oranda vermek lazım. Beklenen enflasyon ile geçtiğimiz yılın enflasyonu arasında bir korelasyonla asgari ücret bulunabilir. Bazı sosyal destekler de verilebilir. Bu şekilde aradaki denge sağlanabilir."
Peki bu hesaba göre 2025 yılı asgari ücreti ne kadar olur? İşte detaylar...
Yüzde 32,5'lik zam ile asgari ücret
Olası bir yüzde 32,5'lik zam sonrasında 17.002 TL olan asgari ücret, 22.527,65 TL seviyesine çıkacak.