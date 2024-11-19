Aslolan çalışanların alım gücünü korumaktır. Hassas bir denge var, bunu korumak lazım. Asgari ücretteki artış bütün ücret grupları için baz teşkil ediyor. Mavi , beyaz yakalılara da minimum bu oranda vermek lazım. Beklenen enflasyon ile geçtiğimiz yılın enflasyonu arasında bir korelasyonla asgari ücret bulunabilir. Bazı sosyal destekler de verilebilir. Bu şekilde aradaki denge sağlanabilir."