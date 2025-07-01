Denizcilikte dijital dönüşümle 140 milyon lira tasarruf

Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen Liman Yönetim Bilgi Sistemi (LYBS), Denizcilik Ödemeleri Sistemi, Seyir İzin Belgesi Sistemi (SİB), Gemi Sicil Bilgi Sistemi, Gemi İnsanları Bilgi Sistemi (GİBS), ÖTV'siz Yakıt Bilgi Sistemi (ÖTVBS), Elektronik Sertifika Sistemi ve daha birçok uygulama ile denizcilik faaliyetlerinin elektronik ortamda sürdürüldüğünü bildirdi. Bakan Uraloğlu, "Dijital dönüşüm sayesinde 2024 yılında 4,5 milyondan fazla işlem elektronik ortamda gerçekleştirildi, 13 milyondan fazla kağıt kullanımının önüne geçildi ve yaklaşık 140 milyon lira tasarruf sağlandı" dedi.



