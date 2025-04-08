Dört bin metrekare alanda üretiyor kilosu 500 TL: Hatay'dan dünyaya yayılıyor

"Serada örtü altında 4 bin metrekare alanda üretim yapıyoruz"





Çiftçilere örtü altında can eriği üretimini tavsiye eden Aladdin Aslan, "Şu anda can eriği hasadı yapıyoruz. Bu sene soğuklardan dolayı sıkıntı çektik ama çok şükür atlattık. Serada örtü altında 4 bin metrekare alanda üretim yapıyoruz. Seramızda 320 ağacımız var. Ortalama fiyat 500 TL civarında ihracatçılar tarafından satın alınıyor. Yurt dışına; Almanya, Danimarka, İngiltere gibi ülkelere gidiyor. Soğuklardan mahsul etkilendi ama ısıtma sistemiyle beraber atlatabildik çok şükür. Ben memnunum, herkese örtü altında erik üretimini tavsiye ederim. Ben isterdim ki köyümde 50 tane daha böyle sera olsun. İsterdim ki gençlerimiz başka şehirlere, başka ülkelere gideceklerine toprakla buluşsunlar. Şu anda kilogram fiyatı 500 TL'den tüccara veriyoruz, yaklaşık 1 buçuk - 2 ton hasat bekliyoruz" dedi.