Dünyanın altını oraya akıyor: Ne ABD ne Avrupa... Ultra zenginler servetini Doğu’nun kasasına taşıyor

Jeopolitik riskler ve ekonomik belirsizlikler, ultra zenginleri güvenli liman arayışına itti. İsviçre'nin tahtı sallanırken, yeni adres Singapur oldu. 1,5 milyar dolarlık altın 'The Reserve' adlı kale gibi kasada saklanıyor. Türkiye ise 615 tonluk rezerviyle devler liginde...
Jeopolitik krizler, ekonomik çalkantılar ve bankacılık sistemine olan güvensizlik... Tüm bu belirsizlikler, dünya milyarderlerini güvenli liman arayışına sürükledi. Rotayı çevirdikleri yeni adres ise net: Singapur...
1.5 milyar dolarlık hazine "The Reserve"de saklanıyor
Altın ve gümüş külçeler, havaalanına yakınlığı ve kale gibi korumasıyla bilinen The Reserve isimli tesiste korunuyor.
Oniksle kaplı, altı katlı bu dev yapı, adeta yer altı krallığı gibi. Kasalara olan talep yıl başından bu yana tam yüzde 88 arttı.
"İsviçre'nin kaybettiğini Singapur kazandı"
Dubai merkezli yatırım danışmanı Jeremy Savory, ultra zenginlerin kasalarını artık Singapur’a taşıdığını söylüyor. "Güvenli, ulaşılabilir ve gizlilik konusunda rakipsiz," diyor.
Neden Singapur?
Siyasi ve ekonomik istikrar
Sıkı gizlilik yasaları
Kolay ulaşım ve stratejik konum.
“Doğu’nun Cenevre’si” olarak anılması boşuna değil.
Türkiye de altın liginde ilk 10’da
Dünya Altın Konseyi’ne göre Türkiye 615 ton altınla dünyanın en büyük 10. altın rezervine sahip ülkesi. Brüt altın rezervi: 72.3 milyar dolar...
ABD, Çin, Almanya, Fransa, İtalya... Altın stoklayan ülkeler listesinin başını çekerken; ABD’nin sadece son 6 ayda taşıdığı altın miktarı 600 ton.
Altın artık sadece yatırım değil, bir sığınak. Dünya yeniden kasalara, külçelere, gizli odalara yöneliyor..