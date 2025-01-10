Dünyanın en zengin 10 bankası belli oldu. Toplam varlıklarıyla küresel finans piyasasında adından söz ettiren bu dev bankalar, hangi ülkelerde faaliyet gösteriyor? Küresel ekonominin en güçlü finansal kuruluşları, büyüklükleri ve sundukları hizmetlerle dikkat çekiyor. İşte toplam varlıklarıyla zirveye çıkan ve dünya ekonomisinde önemli rol oynayan o bankalar ve bulundukları ülkeler hakkında tüm detaylar…

1 /24 Küresel ekonominin temel taşlarından olan dünyanın önde gelen bankaları, finansal güçleri ve geniş müşteri portföyleriyle öne çıkıyor.



2 /24 Sağladıkları çeşitli hizmetlerle bireylerden dev şirketlere kadar geniş bir kitleye ulaşarak ekonomik faaliyetlere yön veriyorlar.

3 /24 Toplam varlıklarına göre sıralanan bu dev finans kuruluşları, sahip oldukları astronomik rakamlarla adeta hayranlık uyandırıyor.



4 /24 Dünyanın en zengin bankaları

Bu bankalar yalnızca finansal güçleriyle değil, aynı zamanda yenilikçi teknolojik altyapıları ve dijital dönüşüm alanındaki başarılarıyla da dikkat çekiyor.



5 /24 Companies Market Cap tarafından yayımlanan verilere göre, dünyanın en zengin 10 bankasının güncel sıralamasını derledik.



6 /24 Peki, dünyanın en büyük ve en zengin bankası hangisi?

İşte dünyanın en zengin 10 bankası



7 /24 10) CITIGROUP (ABD) - TOPLAM VARLIĞI: 2.43 TRİLYON DOLAR

8 /24 9) MITSUBISHI UFJ (Japonya) - 2.79 TRİLYON DOLAR

9 /24 8) BNP PARIBAS (Fransa) - 3.08 TRİLYON DOLAR

10 /24 7) HSBC (İngiltere) - 3.10 TRİLYON DOLAR

11 /24 6) BANK OF AMERICA - 3.32 TRİLYON DOLAR

12 /24 5) JP MORGAN CHASE (ABD) - 4.21 TRİLYON DOLAR

13 /24 4) BANK OF CHINA (Çin) - 4.86 TRILYON DOLAR

14 /24 3) CHINA CONSTRUCTION BANK (Çin) - 5.84 TRİLYON DOLAR

15 /24 AGRICULTURAL BANK OF CHINA (Çin) - 6.21 TRİLYON DOLAR

16 /24 1) ICBC (çin) - 6.90 TRİLYON DOLAR

17 /24 10 BANKANIN TOPLAM MAL VARLIĞI: 42,74 TRİLYON DOLAR

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