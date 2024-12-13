Bir dönem, 2024 yılında emekli olanların 2025 yılında emekli olacaklara kıyasla daha yüksek maaş alacağı yönündeki iddialar kamuoyunda geniş yankı bulmuştu. Özellikle 2024'te emekli olanların yüzde 37 oranında daha avantajlı maaş alacağına dair hesaplamalar dikkat çekmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, konuya dair inceleme başlatarak süreci değerlendirdi. Ancak yapılan açıklamada, bu farkla ilgili herhangi bir düzenleme yapılmayacağı ifade edildi. Yıl sonuna yaklaştıkça maaş zamlarıyla ilgili hesaplamalar netleşmeye başlarken, emekliler Ocak 2025’te açıklanacak zam oranlarına odaklanmış durumda.