Ortadoğu’da esen savaş rüzgârı piyasaları kasıp kavurdu. Dünya piyasalarında sert dalgalanmalar görülürken altın fiyatlarında da sert yükselişler gözlemlendi. Ons altın fiyatı, haftanın son işlem gününde son iki ayın en yüksek seviyesine çıkarken; gram altın fiyatı ise, tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Peki altın fiyatları yükselişe devam edecek mi, piyasalardaki son durum ne? İşte detaylar.

1 /12 Altın fiyatları rekor tazeledi. İsrail’in İran’a yönelik saldırıları Ortadoğu’da savaş endişesini artırırken, bu gelişmeler altın piyasasında hareketliliğe yol açtı. Sarı metal haftanın son gününde zirve yaptı. Gram altın kapanışı 4.284 TL’den, çeyrek altın ise 7.045 TL’den tamamladı. İşte altın piyasasında güncel durum ve tüm detaylar.

2 /12 ALTIN TARİHİ REKORU GÖRÜR MÜ

İsrail’in İran’a düzenlediği saldırı sonrası ons altın fiyatı haftanın son işlem gününde son iki ayın en yüksek seviyesine tırmanırken, gram altın ise tarihi rekorunu yeniledi.

3 /12 Ons altın gün içinde 3.444 dolara kadar çıkarak, 22 Nisan’da ulaştığı 3.500 dolarlık tarihi zirveden sonra en yüksek seviyeyi gördü ve günü 3.435 dolardan tamamladı. Gram altın 4.373 liraya yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Çeyrek altın 7 bin 90 liradan, cumhuriyet altını ise 28 bin 260 liradan işlem gördü.

4 /12 İsrail’in İran’a yönelik saldırısına dair haberlerin ilk ve en güçlü etkisi petrol piyasasında hissedildi. Ortadoğu’nun enerji açısından kritik bir bölge olması ve İran’ın, küresel petrol ticaretinin yaklaşık üçte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı’nı kapatabileceği endişesi fiyatların tırmanmasına neden oldu.

5 /12 Petrol fiyatları dün bir ara yüzde 10’a yaklaşan oranlarda artış kaydetti. Brent petrolün varil fiyatı, saldırının ardından Türkiye saatiyle 04.10 itibarıyla yüzde 7,40 yükselerek 74,49 dolara ulaştı.

6 /12 Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) ham petrolün varili ise yüzde 7,86 artışla 73,39 dolara çıktı. Orta Doğu’daki gerginlik ve Netanyahu’nun saldırıların birkaç gün sürebileceğini açıklaması, petroldeki yükselişin devam edeceğine dair beklentileri güçlendirdi.

7 /12 Hürriyet’te yer alan habere göre; Uzmanlar böyle dönemlerde panik fiyatlamalara dikkat çekerek, “Özellikle kredili işlemlerden uzak durmak lazım. Bölgeden gelecek yeni haber akışını beklemekte fayda var. Böyle dönemlerde pozisyon bozma çoğu zaman telafisi olmayan zararlar doğurur. Yatırımcıların dikkatli olmasında fayda var” diye konuştu.

8 /12 ALTIN FİYATLARI NE KADAR? 14 HAZİRAN 2025

Tam altın: Alış fiyatı: 27.946,28 Satış fiyatı: 28.497,64

9 /12 Yarım altın: Alış fiyatı: 14.048,00 Satış fiyatı: 14.446,00

10 /12 Çeyrek Altın: Alış fiyatı: 7.024,00 Satış fiyatı: 7.223,00

11 /12 Gram altın: Alış fiyatı: 4.322,05 Satış fiyatı: 4.328,41