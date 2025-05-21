Kirayı IBAN'la gönderenler dikkat: Binlerce lira borçlu çıkabilir, evinizden olabilirsiniz

Ev sahibi “kira gelmedi” derse, banka dekontu sizi kurtarır mı? Her ay IBAN üzerinden kira ödeyen binlerce kiracı, farkında olmadan büyük bir hukuki riskin eşiğinde olabilir. Açıklama kısmına yazılmayan tek bir kelime bile, ödemenizi geçersiz kılabilir, hatta tahliye sürecini başlatabilir. Peki, basit bir banka transferi sizi nasıl borçlu gösterebilir? İşte detaylar.
Küçücük bir detay sizi evinizden edebilir
Kira ödemelerini banka üzerinden yapan kiracılar için önemli bir uyarı geldi. IBAN yoluyla yapılan transferlerde açıklama kısmının boş bırakılması, ileride ciddi hukuki sorunlara yol açabiliyor. Hukukçular, "ödeme yapıldı" demek kadar "neden yapıldığı"nın da açıkça belirtilmesi gerektiğini hatırlatıyor. Aksi takdirde, kiracıların borçlu duruma düşmesi ve tahliye riskiyle karşı karşıya kalması mümkün.
Açıklamasız banka transferi kiracıyı zora sokabilir
Günümüzde kiraların büyük ölçüde IBAN üzerinden banka aracılığıyla ödenmesi, hem kiracılar hem de ev sahipleri için kolaylık sağlıyor. Ancak uzmanlar, bu kolaylığın bazı hukuki riskleri de beraberinde getirdiğine dikkat çekiyor. Açıklama kısmına “... ayı kira bedeli” gibi bir ibare eklenmemesi durumunda, kiracılar ödemeyi yapmış olsalar bile mağduriyet yaşayabiliyor.
Yanlış ya da eksik açıklama, kiracıyı borçlu duruma düşürebilir
Uzmanlar, IBAN üzerinden yapılan kira ödemelerinde her transferin açıklama kısmına mutlaka ay ve yıl belirtilerek “kira bedeli” ifadesinin eklenmesi gerektiğini vurguluyor. Örneğin, “Mayıs 2025 kira bedeli” gibi net bir açıklama, ileride doğabilecek uyuşmazlıkların önüne geçilmesine yardımcı oluyor. Aksi halde, bazı ev sahiplerinin “kira alınmadı” iddiasıyla dava açabildiği, Yargıtay kararlarıyla da sabit hale gelmiş durumda.
Yargıtay emsal karar verdi: Açıklamasız para 'emanet' sayılabilir
Daha önce görülen bazı mahkeme davalarında, açıklamasız şekilde gönderilen kira ödemeleri ev sahipleri tarafından “emanet” ya da “başka bir borcun ödemesi” olarak yorumlanmış ve mahkemeler bu iddiaları geçerli kabul etmiştir. Bu nedenle, sadece para göndermek değil, o paranın ne için gönderildiğini belgelendirmek de hukuken büyük önem taşıyor.
Eksik ödeme tahliye sebebi olabilir
Bankalar, yapılan havale veya EFT işlemleri sırasında belirli bir işlem ücreti kesebiliyor. Bu kesinti göz ardı edilerek eksik ödeme yapılması durumunda, ev sahipleri eksik ödeme gerekçesiyle tahliye davası açabiliyor. Bu sebeple kiracının, işlem ücretini de kira bedeline dahil ederek eksiksiz ödeme yapması gerekiyor.
Zamanında ve tam ödeme şart
Kira ödemelerinde yaşanabilecek hukuki sıkıntıların önüne geçmek için kiracıların ödemelerini zamanında ve eksiksiz yapması büyük önem taşıyor. Özellikle son yıllarda fahiş kira artışları nedeniyle ev sahibi-kiracı anlaşmazlıklarının arttığı bir dönemde, bu tür ayrıntılar hayati hale geldi.
Vergi kaçıran ev sahipleri kiracıları da mağdur ediyor
Bazı ev sahiplerinin vergiden kaçmak için kira bedelini düşük göstermesi ya da kiranın bir kısmını elden alması gibi yöntemlere başvurması, kiracılar açısından risk teşkil ediyor. Tapu kayıtları, banka hareketleri ve saha denetimleri ile kayıt dışı kira gelirlerini mercek altına alan Maliye ekipleri, bu tür uygulamalara karşı sert yaptırımlar uyguluyor.
Bu gibi durumları CİMER ve Gelir İdaresi Başkanlığı’na şikayet edebilmek ise mümkün...
Kiracıların haklarını koruması için dikkatli olması şart
Her kira ödemesinde açıklama yazmak, kiracıların kötü niyetli ev sahiplerine karşı en büyük güvencesi olarak öne çıkıyor.
Hukukçular, basit bir açıklamanın dahi kiracının lehine önemli bir delil sayıldığını vurgularken, ödeme belgelerinin düzenli şekilde saklanmasını da öneriyor. Açıklama yapılmadan yapılan her ödeme, ileride ciddi mali ve hukuki sorunlara yol açabilir.