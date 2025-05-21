Kirayı IBAN'la gönderenler dikkat: Binlerce lira borçlu çıkabilir, evinizden olabilirsiniz

Vergi kaçıran ev sahipleri kiracıları da mağdur ediyor





Bazı ev sahiplerinin vergiden kaçmak için kira bedelini düşük göstermesi ya da kiranın bir kısmını elden alması gibi yöntemlere başvurması, kiracılar açısından risk teşkil ediyor. Tapu kayıtları, banka hareketleri ve saha denetimleri ile kayıt dışı kira gelirlerini mercek altına alan Maliye ekipleri, bu tür uygulamalara karşı sert yaptırımlar uyguluyor.





Bu gibi durumları CİMER ve Gelir İdaresi Başkanlığı’na şikayet edebilmek ise mümkün...