Kredi kartı ve kredi borç yapılandırma düzenlemesinin detayları belli oldu: Kimler faydalanacak?

Vade seçeneği nasıl olacak?





BDDK’nın yayımladığı açıklamada, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredilerinin borç bakiyelerinin 48 aya kadar yapılandırılmasının uygun görüldüğü belirtildi. Bununla birlikte, süreçte vade ve başvuru sürelerinin kısaltıldığı; daha az maliyetli ve hızlı bir yapılandırma mekanizmasının devreye alındığı kaydedildi.





Yapılandırmadan yararlanmak isteyen bireysel müşterilerin ise üç ay içinde başvuru yapması gerektiği vurgulandı. Açıklamada, “Yapılandırmadan dönem borcunu kısmen ya da tamamen ödeyemeyen bireysel kredi kartı müşterileri, anapara ve/veya faiz ödemeleri geciken ihtiyaç kredisi müşterileri, daha önce yeniden yapılandırılmış bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi müşterileri yararlanabilecektir” ifadeleri kullanıldı.



















