Kredi kartı ve kredi borç yapılandırma düzenlemesinin detayları belli oldu: Kimler faydalanacak?

Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcu olan milyonlarca kişi için yeni bir dönem başladı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bireysel borçların yapılandırılmasına ilişkin kapsamlı bir değişiklik yaptı. Bu kapsamda, borç yapılandırmasında süreler kısalırken, yeni düzenlemeye ilişkin kriterler de netleşti.
BDDK yeni yapılandırma düzenlemesi nedir?
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarına yönelik yapılandırma süreçlerinde kapsamlı bir düzenlemeye gitti. Buna göre bireysel kredi kartlarında borç yapılandırması için üç ay içinde başvuru yapılması gerekecek. Üstelik bu kez sadece asgari tutarı ödenmemiş borçlar değil, dönem borcu kısmen ya da tamamen ödenmemiş bireysel kartlar da yapılandırmaya dahil edilebilecek.
Türkiye Avrupa’da ilk sırada
Yapılan araştırmalar, Türkiye’nin Avrupa ülkeleri arasında kredi kartı kullanımında zirvede yer aldığını gösteriyor. Kullanım oranı yüzde 42’ye ulaşırken, dijitalleşme sayesinde ödeme alışkanlıklarının hızla değiştiğine dikkat çekiliyor.
BDDK verilerine göre Mayıs 2025 itibarıyla Türkiye’de kredi kartı sayısı yıllık bazda 134 bin 275 artmış durumda. Öte yandan, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin Mart 2025 verileri, bireysel kredi borcu bulunan kişi sayısının 42 milyon 159 bine ulaştığını ortaya koyuyor.
Vade seçeneği nasıl olacak?
BDDK’nın yayımladığı açıklamada, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredilerinin borç bakiyelerinin 48 aya kadar yapılandırılmasının uygun görüldüğü belirtildi. Bununla birlikte, süreçte vade ve başvuru sürelerinin kısaltıldığı; daha az maliyetli ve hızlı bir yapılandırma mekanizmasının devreye alındığı kaydedildi.
Yapılandırmadan yararlanmak isteyen bireysel müşterilerin ise üç ay içinde başvuru yapması gerektiği vurgulandı. Açıklamada, “Yapılandırmadan dönem borcunu kısmen ya da tamamen ödeyemeyen bireysel kredi kartı müşterileri, anapara ve/veya faiz ödemeleri geciken ihtiyaç kredisi müşterileri, daha önce yeniden yapılandırılmış bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi müşterileri yararlanabilecektir” ifadeleri kullanıldı.
Kimler faydalanabilir?
Yapılandırma hakkından aşağıdaki kişi ve gruplar yararlanabilecek:
Dönem borcunu kısmen ya da tamamen ödeyemeyen bireysel kredi kartı kullanıcıları,
Anapara ve/veya faiz ödemelerinde gecikme yaşayan ihtiyaç kredisi müşterileri,
Daha önce yapılandırma görmüş kredi kartı ve ihtiyaç kredisi müşterileri.
Ayrıca yapılandırma kapsamı da değişti. Önceden yalnızca karar tarihindeki borç bakiyesi dikkate alınırken, artık yapılandırma tarihindeki borç baz alınacak. Gecikme olmasa bile, karar tarihinden önce yeniden yapılandırılmış krediler de tekrar yapılandırılabilecek.
Yapılandırma başvuran kişi yeni kredi başvurusu yapabilir mi?
Yeni düzenleme kapsamında kredi kartı borcunun yapılandırılması halinde, borcun en az yarısı ödenmeden kart limiti artırılamayacak.
İhtiyaç kredilerinin yapılandırılması durumunda ise, mevcut borç bakiyesini aşacak şekilde yeni bir kredi kullandırılmayacak.
Faiz oranı ne olacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı yapılandırma işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranını yüzde 3,11 olarak belirledi. Bu oran üzerinden hesaplanacak yapılandırmalar, daha önceki uygulamalara göre daha düşük maliyetli olabilecek.