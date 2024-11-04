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2025'te ücretleri ne kadar olacak? Pasaport, ehliyet ve trafik cezası tek tek hesaplandı

2025'te ücretleri ne kadar olacak? Pasaport, ehliyet ve trafik cezası tek tek hesaplandı

Seda Ekinci
13:494/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Pasaport, ehliyet, trafik cezaları, MTV, yurt dışına çıkış harcı ve gelir vergisi gibi birçok kalemi etkileyen yeniden değerleme oranı belli oldu. Yeniden değerleme oranıyla birlikte 2025 yılı yeni zam oranları da belli oldu. İşte 2025 yılı pasaport, ehliyet, trafik cezaları için belirlenen yeni ücretler...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına göre 12 aylık ortalama Üretici Fiyat Endeksi verilerini duyurdu. Yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak açıklandı. Bu oranla birlikte 2025 yılı pasaport, ehliyet ve trafik cezaları gibi pek çok alanda yapılacak zam oranları da belli oldu.


2025 yılı pasaport ücreti ne kadar?


6 aylık pasaport: Bin 639 TL’den 2 bin 359 TL’ye

1 yıllık pasaport: 2 bin 396 TL’den 3 bin 448,56 TL’ye

2 yıllık pasaport: 3 bin 912 TL’den 5 bin 630,54 TL’ye

3 yıllık pasaport: 5 bin 558 TL’den 7 bin 999 TL’ye

4-10 yıllık pasaport: 7 bin 833 TL’den 11 bin 274 TL’ye yükseldi.


2025 yılı ehliyet ücreti ne kadar?


A sınıfı ehliyet harcı

2024: Bin 308 TL

2025: Bin 882 TL


B sınıfı ehliyet harcı

2024: 3 bin 945 TL

2025: 5 bin 678 TL




Vakıf Hizmet Bedeli

2024: 230 TL

2025: 331 TL


Değerli Kağıt Bedeli

2024: 990 TL

2025: Bin 425 TL










2025 yılı trafik cezaları ne kadar?


Kırmızı ışıkta geçmenin cezası

2024: Bin 506 TL

2025: 2 bin 167 TL


Hatalı park cezası

2024: 691 TL

2025: 994 TL


Hız sınırı aşma (Yüzde 10 ila 30)

2024: 1.506 TL

2025: 2.167 TL


Hız sınırı aşma (Yüzde 50 ve üzeri)

2024: 6 bin 439 TL

2025: 9 bin 267 TL


Alkollü araç kullanma (En düşük)

2024: 6 bin 439 TL

2025: 9 bin 267 TL


Araç kullanırken telefonla konuşma

2024: Bin 510 TL

2025: 2 bin 173 TL

2025 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar olacak?

2024 en düşük MTV - 3 bin 359 TL

2025 en düşük MTV - 4 bin 834 TL


#Pasaport
#ehliyet
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#ekonomi

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