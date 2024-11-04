Pasaport, ehliyet, trafik cezaları, MTV, yurt dışına çıkış harcı ve gelir vergisi gibi birçok kalemi etkileyen yeniden değerleme oranı belli oldu. Yeniden değerleme oranıyla birlikte 2025 yılı yeni zam oranları da belli oldu. İşte 2025 yılı pasaport, ehliyet, trafik cezaları için belirlenen yeni ücretler...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına göre 12 aylık ortalama Üretici Fiyat Endeksi verilerini duyurdu. Yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak açıklandı. Bu oranla birlikte 2025 yılı pasaport, ehliyet ve trafik cezaları gibi pek çok alanda yapılacak zam oranları da belli oldu.
2025 yılı pasaport ücreti ne kadar?
6 aylık pasaport: Bin 639 TL’den 2 bin 359 TL’ye
1 yıllık pasaport: 2 bin 396 TL’den 3 bin 448,56 TL’ye
2 yıllık pasaport: 3 bin 912 TL’den 5 bin 630,54 TL’ye
3 yıllık pasaport: 5 bin 558 TL’den 7 bin 999 TL’ye
4-10 yıllık pasaport: 7 bin 833 TL’den 11 bin 274 TL’ye yükseldi.
2025 yılı ehliyet ücreti ne kadar?
A sınıfı ehliyet harcı
2024: Bin 308 TL
2025: Bin 882 TL
B sınıfı ehliyet harcı
2024: 3 bin 945 TL
2025: 5 bin 678 TL
Vakıf Hizmet Bedeli
2024: 230 TL
2025: 331 TL
Değerli Kağıt Bedeli
2024: 990 TL
2025: Bin 425 TL
2025 yılı trafik cezaları ne kadar?
Kırmızı ışıkta geçmenin cezası
2024: Bin 506 TL
2025: 2 bin 167 TL
Hatalı park cezası
2024: 691 TL
2025: 994 TL
Hız sınırı aşma (Yüzde 10 ila 30)
2024: 1.506 TL
2025: 2.167 TL
Hız sınırı aşma (Yüzde 50 ve üzeri)
2024: 6 bin 439 TL
2025: 9 bin 267 TL
Alkollü araç kullanma (En düşük)
2024: 6 bin 439 TL
2025: 9 bin 267 TL
Araç kullanırken telefonla konuşma
2024: Bin 510 TL
2025: 2 bin 173 TL
2025 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar olacak?
2024 en düşük MTV - 3 bin 359 TL
2025 en düşük MTV - 4 bin 834 TL