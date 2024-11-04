Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına göre 12 aylık ortalama Üretici Fiyat Endeksi verilerini duyurdu. Yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak açıklandı. Bu oranla birlikte 2025 yılı pasaport, ehliyet ve trafik cezaları gibi pek çok alanda yapılacak zam oranları da belli oldu.



