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SGK'ya en çok borcu olan belediyeler belli oldu: İlk 5 sırada bakın hangileri var

SGK'ya en çok borcu olan belediyeler belli oldu: İlk 5 sırada bakın hangileri var

10:0414/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) toplam prim borcu 150 milyar lirayı buldu. Bununla birlikte SGK'ya en çok borcu olan belediyeler de belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan borçlarına yönelik açıklama yapıp bütün belediyelere borçlarını ödemeleri yönünde çağrıda bulunarak hiçbir girişimde bulunmayan belediyelere haciz işlemi başlatacaklarını belirtmişti. İşte borç rekortmeni olan o CHP'li belediyeler...

SGK'ya en çok borcu olan belediyeler belli oldu.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre SGK'ya en çok prim borcu olan ilk 5 belediye, CHP'li belediyelerden oluştu. İşte borç rekortmeni o belediyeler...


İlk sırada İzmir var

Sosyal Güvenlik Kurumu'na en çok prim borcu olan belediye 9,6 milyar lirayla İzmir Büyükşehir Belediyesi oldu.


Listenin ikinci sırasında yer alan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin borcu ise 8,4 milyar lira. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 5,9 milyar lirayla üçüncü sırada

Adana Büyükşehir Belediyesi 4,2 milyar lirayla dördüncü sırada

Şişli Belediyesi 2,5 milyar ile beşinci sırada yer aldı.


Girişimde bulunmayan belediyelere haciz işlemi


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan borçlarına yönelik açıklama yapıp bütün belediyelere borçlarını ödemeleri yönünde çağrıda bulunarak hiçbir girişimde bulunmayan belediyelere haciz işlemi başlatacaklarını belirtmişti.

"En borçlular CHP'li belediyeler"

Borçlarını en çok ödemeyen belediyelerin CHP'li belediyeler olduğunu ifade eden Bakan Işıkhan, "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin SGK'ya 8,5 milyar lira borcu var, Melih Bey'den aldığında borç 209 milyondu." ifadelerini kullandı.

Prim borcunda öncelik taksit


Belediyelerin SGK’ya 100 milyar TL’ye yaklaşan sigorta prim borçlarının tahsilatında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yerel yönetimleri zora sokmayacak formüller üzerinde çalışıyor. Muhalefetin propagandasının aksine önce borçlu belediyeye önce nasıl bir ödeme düşündüğü sorulup buna göre önerilerde bulunulacak.

#SGK
#Vedat Işıkhan
#İstanbul
#Ankara
#İzmir
#borç

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