Belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) toplam prim borcu 150 milyar lirayı buldu. Bununla birlikte SGK'ya en çok borcu olan belediyeler de belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan borçlarına yönelik açıklama yapıp bütün belediyelere borçlarını ödemeleri yönünde çağrıda bulunarak hiçbir girişimde bulunmayan belediyelere haciz işlemi başlatacaklarını belirtmişti. İşte borç rekortmeni olan o CHP'li belediyeler...

1 /8 SGK'ya en çok borcu olan belediyeler belli oldu.

2 /8 Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre SGK'ya en çok prim borcu olan ilk 5 belediye, CHP'li belediyelerden oluştu. İşte borç rekortmeni o belediyeler...



3 /8 İlk sırada İzmir var Sosyal Güvenlik Kurumu'na en çok prim borcu olan belediye 9,6 milyar lirayla İzmir Büyükşehir Belediyesi oldu.



4 /8 Listenin ikinci sırasında yer alan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin borcu ise 8,4 milyar lira.

5 /8 İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 5,9 milyar lirayla üçüncü sırada Adana Büyükşehir Belediyesi 4,2 milyar lirayla dördüncü sırada Şişli Belediyesi 2,5 milyar ile beşinci sırada yer aldı.



6 /8 Girişimde bulunmayan belediyelere haciz işlemi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan borçlarına yönelik açıklama yapıp bütün belediyelere borçlarını ödemeleri yönünde çağrıda bulunarak hiçbir girişimde bulunmayan belediyelere haciz işlemi başlatacaklarını belirtmişti.

7 /8 "En borçlular CHP'li belediyeler" Borçlarını en çok ödemeyen belediyelerin CHP'li belediyeler olduğunu ifade eden Bakan Işıkhan, "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin SGK'ya 8,5 milyar lira borcu var, Melih Bey'den aldığında borç 209 milyondu." ifadelerini kullandı.