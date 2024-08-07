En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL oldu





Son yapılan düzenlemeyle birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük maaşı 12.500 TL olarak belirlendi. Bu artış, emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefliyor ve aylık maaşlarına olumlu bir etki yapıyor.