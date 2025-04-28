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Tanesini 15 bin TL'ye satıyor: Daire fiyatına olan bile var! Bazı malzemeler altından daha pahalı

Tanesini 15 bin TL'ye satıyor: Daire fiyatına olan bile var! Bazı malzemeler altından daha pahalı

15:4528/04/2025, Pazartesi
IHA
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Malatya'da yaşayan tespih ustası Ahmet Yasin Kaya'nın el emeği göz nuruyla birer sanat eserine dönüştürdüğü tespihler, yurtiçi ve yurtdışından yoğun ilgi görüyor.

Malatya'da küçük yaşlarda başladığı tespih ustalığını yaklaşık 6 yıldır profesyonel olarak sürdüren Ahmet Yasin Kaya, el emeği göz nuru eserleriyle dikkat çekiyor.

Kaya'nın atölyesinde ürettiği tespihler, sadece ibadet amacıyla değil, aynı zamanda koleksiyon ürünü ve aksesuar olarak da değerlendiriliyor.

"Koleksiyoncular ve meraklılar arasında büyük ilgi görüyor"


Tespih kültürünün Osmanlı dönemine dayandığını hatırlatan Kaya, çeşitli değerli taşlardan ve özel malzemelerden üretilen tespihlerin, koleksiyoncular ve meraklılar arasında büyük ilgi gördüğünü ifade etti.

"Daire fiyatına varan tespihlerimiz var"


Kendi imalatları olan ürünleri yurt dışına gönderdiklerini ifade eden Kaya, tespih işçiliğinin sabır ve dikkat isteyen önemli bir sanat dalı olduğunu belirterek, 10 ila 15 bin TL aralığında başlayan fiyatlarla alıcı bulduğunu söyledi.

"Bazı malzemelerin gramı altından daha pahalı"


Sıradan bir tespihin üretiminin birkaç gün özel sipariş ürünlerin ise bazen aylar sürdüğünü kaydeden Kaya, ağırlıklı olarak damla kehribar türü tespihlerin ilgi gördüğünü belirtti.

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