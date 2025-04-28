Tanesini 15 bin TL'ye satıyor: Daire fiyatına olan bile var! Bazı malzemeler altından daha pahalı

"Daire fiyatına varan tespihlerimiz var"





Kendi imalatları olan ürünleri yurt dışına gönderdiklerini ifade eden Kaya, tespih işçiliğinin sabır ve dikkat isteyen önemli bir sanat dalı olduğunu belirterek, 10 ila 15 bin TL aralığında başlayan fiyatlarla alıcı bulduğunu söyledi.