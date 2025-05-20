Ticaret Bakanlığı piyasadan toplatıyor: Evlerde kullanılan bu ürünlerin satışı yasaklandı

Listedeki 20 Mayıs 2025 tarihli bir diğer ürün ise mobilya ürün grubundan Rumex marka katlanabilir masa oldu.

Güvensizlik nedeni olarak "Masa altında keskin kenarlar ve köşeler mevcuttur. Masa altında 7 mm ila 12 mm arasında ve derinliği 10 mm'den fazla olan açık uçlu boru mevcuttur" ifadeleri kullanıldı.