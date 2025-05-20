Ticaret Bakanlığı piyasadan toplatıyor: Evlerde kullanılan bu ürünlerin satışı yasaklandı

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların sağlığı açısından risk taşıyan ürünleri marka ve görselleriyle kamuoyuna duyurmaya devam ediyor. Son listede yer alan iki ürün için piyasaya arz yasağı ve toplatma kararı alındı. Tüketici güvenliği kapsamında denetimlerin süreceği belirtildi. İşte, detaylar.
Ticaret Bakanlığı, güvensiz ürünlerle mücadele kapsamında denetimlerde tespit edilen riskli ürünleri “Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi” üzerinden kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor.
Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne (GÜBİS) 2 yeni ürün eklendi. Ürünler adları, markaları ve fotoğraflarıyla beraber açıklandı.
Evlerdeki bu ürünlere dikkat.
"Yük testinde numune kırılmıştır"
Ürünlerden bir tanesi tabureler ürün grubundan Aslan marka basamak oldu. Ürün tanımı "Minik Basamaklar" olarak geçen ürün için güvensizlik nedeni olarak "Basamak ve platformların düşey statik yük testinde numune kırılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Listedeki 20 Mayıs 2025 tarihli bir diğer ürün ise mobilya ürün grubundan Rumex marka katlanabilir masa oldu.
Güvensizlik nedeni olarak "Masa altında keskin kenarlar ve köşeler mevcuttur. Masa altında 7 mm ila 12 mm arasında ve derinliği 10 mm'den fazla olan açık uçlu boru mevcuttur" ifadeleri kullanıldı.
Taşıdığı riskler olarak kesikler ve yaralanmalar belirtilirken ürünlere dair piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı alındı.