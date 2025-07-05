Türk akademisyenler insansız hava araçları için tasarlanan 'hedef tespit' modülüne NATO'dan ödül

Dronların güvenliğini artırmak için bal arılarının kendilerini savunma mekanizmalarından esinlenerek bir modül oluşturduklarını ifade eden Şahin, şu bilgileri verdi:





"Bir bal arısı esasında bir insan için tehdit içermiyor, çok rahatlıkla öldürebilirsiniz. Ancak bal arısı sizi soktuğu zaman geride bıraktığı iğnenin üstünde ufak bir kesecik oluyor ve bunun içinde esasında 'alarm feromonları' bulunuyor. Arı sizi soktuysa hedef olarak işaretleniyorsunuz ve diğer arılar üstünüze geliyor. Bu yüzden arı gördüğünüz zaman onu öldürmek ya da onu yok etmek yerine ondan kaçmayı tercih ediyorsunuz. Bizim burada yaptığımız da dronların üzerine 'Strike' dediğimiz bir modül geliştirdik ve bu modül tamamen drondan bağımsız olarak işlev görüyor.





Bu modülü dronun üstüne yapıştırdıktan sonra eğer yerden açılan bir ateş sonucunda vurulursa o anda alınan ivme değerlerinden kuvveti etkileyen merminin hangi yönden ve hangi şiddetle geldiğini hesaplayabiliyoruz. Bunu hesapladıktan sonra dron yere düşse bile saldırganın konumunu, daha sonra gelecek kuvvetlere, diğer dronlara yayınlayabiliyorsunuz. Bu sayede dronu gönderdiğiniz zaman karşıdaki düşman iki ayrımda kalıyor. Ya dronun kamerasından görülecek ya da eğer bunu mermiyle indirirse kendi yerini işaretlemiş olacak. Bu da dronların kullanım alanlarını ve faydalarını daha fazla artıracak."