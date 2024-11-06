Kocabaş, endüstride firmaların fason kaplamalarını yaptıklarını belirterek, şöyle devam etti:





"Savunma sanayisinde diğer alternatif kaplama yöntemlerine göre daha uzun atış imkanı veriyor. Kaplama yapılmamışa göre yüzde 100'lük ömrü uzatırken, diğer kaplamalara göre en az yüzde 20'lik bir ömür kazanımı sağlamış oluyoruz. Homojen bir kaplama imkanı verdiği için özellikle dar ve karmaşık şekilli parçalarda her noktada homojenlik sağlıyor. Bu da kaplamanmış namlu gibi parçalarda artı değeri oluşturuyor. Namlunun atış ömrünü artırıyor. Beyşehir, İstanbul ve Ankara'daki ateşli silah sektörüne ve diğer üretim sektörlerine hizmet veriyoruz. Müşterilerimiz aracılığıyla kaplanan ürünler, 19 ülkeye ihraç edilmektedir. Almanya ve Kanada gibi ülkelerde metalografi (metal ve alaşımların mikro yapılarını incelemek için kullanılan malzeme bilimi) testleri yapılıyor, incelemelerden de olumlu geri dönüşler alıyoruz. Bor zengini ülke olmamızdan dolayı da biraz daha fiyatı uygun. Konsantre mor renkli bir kimyasal. 5-6 kimyasal maddenin bileşeninden oluşuyor. Üstün özelliğini veren de bor."