Türkiye'de üretiliyor 115 ülkeye ihraç ediliyor: 400 milyar dolar gelir sağlandı

En fazla ihracat yapılan ilk 10 ülke şöyle;





Ülke Miktar (Ton) Gelir (Dolar)

ABD 10 bin 960 68 milyon 720 bin

Fransa 5 bin 879 37 milyon 404 bin

Almanya 4 bin 626 31 milyon 907 bin

Avustralya 3 bin 606 21 milyon 460 bin

Birleşik Krallık 3 bin 544 18 milyon 756 bin

Brezilya 2 bin 780 16 milyon 717 bin

Rusya 3 bin 066 16 milyon 627 bin

Hollanda 2 bin 396 14 milyon 897 bin

Kanada 2 bin 103 13 milyon 532 bin

İspanya 1474 10 milyon 410 bin