Türkiye'nin dev projesi yabancı basının gündeminde: İsrail'in 'Demir Kubbe'sine karşı Çelik Kubbe

Kısa ve orta menzilli sistemler de dahil olmak üzere pek çok bileşeninin Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunduğu belirtilen haberde, "İsrail'in Demir Kubbesi ile karşılaştırıldığında 'Çelik Kubbe'nin dört katmanlı hava savunma sistemine sahip olduğu belirtiliyor: Çok kısa menzilli, kısa menzilli, orta menzilli ve uzun menzilli" denildi.



