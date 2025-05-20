Türkiye'nin en büyük hazinesi: 100 bin kolonide 1 milyon kilogram üretiliyor, faydasını duyan satın alıyor

Florası ve zengin bitki örtüsü dolayısıyla bölgede kaliteli bal üretimi gerçekleştirildiğini belirten Kalkan, şunları kaydetti:





"Erzincan'ımız Türkiye'de florası ve bitki örtüsü açısından en zengin iller arasında yer almaktadır. Bundan dolayı balımızın kalitesi de aroması da çok farklıdır. Erzincan balı, İstanbul ve Ankara'ya götürüldüğünde normal bal fiyatının bir iki lira üzerinden satılırdı. Bu yıl sağanak yağışların biraz fazla olmasından dolayı arı bitkiye ve dolayısıyla nektara ulaşamadı. İnşallah havaların ısınmasıyla beraber bal veren bitkiler daha fazla çiçek açar"