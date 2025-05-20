Türkiye'nin en büyük hazinesi: 100 bin kolonide 1 milyon kilogram üretiliyor, faydasını duyan satın alıyor

Munzur Dağları'nın eşsiz florası, Erzincan’ı arıcıların gözdesi haline getirdi. 130 bin kovanda yılda 1 milyon kilogram bal üretiliyor. Coğrafi işaretli Refahiye Balı ise raflarda fark yaratıyor. Her damlası yayla çiçeklerinden süzülen bu bal, Refahiye’den Türkiye’nin dört bir yanına ulaşıyor. Balın faydaları ise saymakla bitmiyor...
Munzur Dağları'ndaki zengin çiçek florasından dolayı arıcıların tercih ettiği Erzincan'da, 100 bin üzeri kolonide yıllık 1 milyon kilogram bal üretiliyor.
Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce "20 Mayıs Dünya Arı Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımlandı. Mesajda, "Dünya Arı Günü; Aralarında ülkemizin de bulunduğu, 115 ülkenin ortak sunuculuğunda, 20 Mayıs tarihinin ‘Dünya Arı Günü' ilan edilmesine yönelik karar tasarısı, 20 Aralık 2017 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda oybirliğiyle kabul edilmiştir. Erzincan mevcut iklim ve bitki örtüsü sayesinde arıcılık faaliyetleri için önemli bir merkez. İlimizde 100 bin üzeri kolonide 1 milyon kg aşkın bal üretilmekte ve Erzincan balı etiketiyle tüm yurtta talep görmektedir. Refahiye ilçemizde üretilen ve adıyla da anılan Refahiye Balı Coğrafi İşaret Tescil Belgesine sahip önemli ürünlerimizden biridir." ifadelerine yer verildi.
"Erzincan'da 130 bin kovanda bal üretimi yapılıyor"
Munzur Dağları'ndaki zengin çiçek florasından dolayı arıcıların tercih ettiği Erzincan'da, 130 bin kovanda üretim yapılıyor. İlkbaharda arıların nektarlardan faydalanmaya başladığını belirten arıcı Veysel Kalkan, "Hava sıcaklıkların artmasıyla birlikte arılar nektardan yeterli miktarda faydalanabilecek. Ümitliyiz, arıcı ümidini hiçbir zaman kaybetmiyor. İnşallah arıcılarımız için verimli bir yıl olur" dedi.
Florası ve zengin bitki örtüsü dolayısıyla bölgede kaliteli bal üretimi gerçekleştirildiğini belirten Kalkan, şunları kaydetti:
"Erzincan'ımız Türkiye'de florası ve bitki örtüsü açısından en zengin iller arasında yer almaktadır. Bundan dolayı balımızın kalitesi de aroması da çok farklıdır. Erzincan balı, İstanbul ve Ankara'ya götürüldüğünde normal bal fiyatının bir iki lira üzerinden satılırdı. Bu yıl sağanak yağışların biraz fazla olmasından dolayı arı bitkiye ve dolayısıyla nektara ulaşamadı. İnşallah havaların ısınmasıyla beraber bal veren bitkiler daha fazla çiçek açar"
Kentte yaklaşık bin ton civarında bal üretimi gerçekleştirildiğini anlatan Veysel Kalkan, bu yıl da aynı hedefi yakalamak istediklerini belirtti.
Bal, hem geleneksel hem modern tıpta yüzyıllardır kullanılan doğal bir besindir. İşte balın bilimsel olarak da desteklenen başlıca faydaları:
1. Doğal Enerji Kaynağı
Bal, glikoz ve fruktoz içerdiği için hızla kana karışır ve kısa sürede enerji verir. Sporcuların ve fiziksel efor sarf edenlerin tercih ettiği doğal bir takviyedir.
2. Bağışıklık Sistemini Destekler
Bal, antioksidanlar (özellikle flavonoidler ve fenolik asitler) bakımından zengindir. Bu maddeler serbest radikallerle savaşarak bağışıklık sistemini güçlendirir.
3. Boğaz Ağrısına ve Öksürüğe İyi Gelir
Bal, doğal bir öksürük kesicidir. Özellikle sıcak suya veya çaya karıştırıldığında boğazı yumuşatır ve tahrişi azaltır. Çocuklarda gece öksürüğünü azaltmada etkilidir (1 yaş üstü için uygundur).
4. Yaraların ve Yanıkların İyileşmesini Hızlandırır
Balın antibakteriyel ve antiinflamatuar özellikleri sayesinde ciltteki yaraların iyileşmesini destekler. Özellikle tıbbi amaçla hazırlanmış “manuka balı” bazı yanık ve yara tedavilerinde kullanılır.
5. Sindirim Sistemini Rahatlatır
Bal, mideyi yatıştırabilir ve kabızlık gibi sindirim problemlerine iyi gelir. Ayrıca doğal bir prebiyotik olan bal, bağırsaklardaki faydalı bakterilerin çoğalmasına yardımcı olabilir.
6. Uyku Kalitesini Artırabilir
Yatmadan önce 1 tatlı kaşığı bal tüketmek, triptofan seviyelerini artırarak daha rahat uykuya geçmeyi destekleyebilir. Bal ayrıca gece boyunca karaciğer glikojen seviyesini dengeler.
7. Cilt Sağlığına Katkı Sağlar
Bal, nemlendirici, yatıştırıcı ve antibakteriyel özellikleri sayesinde birçok cilt bakım ürününde yer alır. Maske olarak kullanıldığında cildi besler, sivilce ve akneye karşı etkilidir.