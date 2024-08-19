Türkiye Savunma sistemindeki başarılarına her gün bir yenisini daha ekliyor. ROKETSAN tarafından üretilen Karadan Karaya Seyir Füzesi ATMACA'nın test atışları devam ediyor. Kara ATMACA, en uzun menzilli ve en uzun süreli son test atışında hedefini tam isabet vurdu. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün Kara Atmaca için, "Fark yaratan teknik ve taktik özellikleri ile dünyadaki benzerlerinden bir adım önde yer alacak" dedi. Kara Atmaca nedir, özellikleri neler? Ayrıntılar haberimizde...
Roket Sanayii ve Ticaret A.Ş. (ROKETSAN) tarafından geliştirilen Kara Atmaca seyir füzesi, atışlı test faaliyetinde, hedefini tam isabetle vurarak, en uzun süreli uçuşunu gerçekleştirdi.
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, gerçekleştirilen atışlı teste ilişkin değerlendirme yaptı.
Görgün, füzenin hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Kara Atmaca'nın başlıca hedefleri arasında; stratejik kara hedefleri, hava savunma sistemi bataryaları, sabit/yeri değiştirilebilir karadan karaya füze sistemleri bulunuyor. Yaklaşık 250 kilogram ağırlığındaki bir harp başlığına ve görüntüleyici kızılötesi (IIR) arayıcı başlığa sahip Kara Atmaca seyir füzesi, agresif manevralar gerçekleştirerek santimetre hassasiyetle belirlenen hedefleri imha edebilecek şekilde geliştiriliyor. "
"Eminim ki Kara Atmaca, fark yaratan teknik ve taktik özellikleri ile dünyadaki benzerlerinden bir adım önde yer alacak. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen atışlı test faaliyetinde Kara Atmaca, KTJ3700 motoru ile uçarak, hedefini tam isabetle vurdu ve bugüne kadarki en uzun süreli uçuşunu gerçekleştirdi. Proje kapsamında emek veren ROKETSAN ve Kale Ar-Ge çalışanlarını tebrik ediyorum. Ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olsun" dedi.
2026'da hizmete alınacak
Ayrıca, Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından, Kara Atmaca seyir füzesinin 2026 yılında hizmete alınmasının beklendiği belirtildi.
Kara Atmaca nedir?
ROKETSAN tarafından geliştirilen KARA ATMACA Seyir Füzesi, 18 Ağustos 2021'de imzalanan sözleşme kapsamında Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na uzun menzilli, hassas ve karıştırmaya dayanıklı bir ateş gücü sağlamak üzere tasarlandı. Füze, 250 kg'lık harp başlığı ve görüntüleyici kızılötesi (IIR) arayıcı başlığı sayesinde karmaşık arazi şartlarında dahi hedefleri, agresif manevralar gerçekleştirerek yüksek bir isabetle etkisiz hale getirebilme yeteneğine sahip.
Füzenin başlıca hedefleri arasında; stratejik kara hedefleri, hava savunma sistemi bataryaları, sabit /yeri değiştirilebilir karadan karaya füze sistemleri bulunuyor.
Öte yandan Kale Arge tarafından yerli imkanlarla geliştirilen KTJ-3700 Turbojet Füze Motoru’nu kullanan KARA ATMACA Seyir Füzesi’nin üretiminde ve ihracatında, herhangi bir yurtdışı bağımlılığı bulunmuyor.
Kara Atmaca'nın özellikleri neler?
Uzunluk: 6 metre
Ağırlık: 890 kg
Menzil: 280 km
Güdüm: ANS + KKS + Barometrik Altimetre + Radar Altimetre + YRNS
Harp Başlığı: Yüksek Patlayıcılı, Parçacık Tesirli, Penetrasyon Etkili
Harp Başlığı Ağırlığı: 250 kg
Arayıcı Başlık: Kızılötesi Görüntüleyici Başlık (IIR)
Kara ATMACA’nın, 2025 yılında hizmete alınması bekleniyor.