Kara Atmaca nedir?

﻿ROKETSAN tarafından geliştirilen KARA ATMACA Seyir Füzesi, 18 Ağustos 2021'de imzalanan sözleşme kapsamında Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na uzun menzilli, hassas ve karıştırmaya dayanıklı bir ateş gücü sağlamak üzere tasarlandı. Füze, 250 kg'lık harp başlığı ve görüntüleyici kızılötesi (IIR) arayıcı başlığı sayesinde karmaşık arazi şartlarında dahi hedefleri, agresif manevralar gerçekleştirerek yüksek bir isabetle etkisiz hale getirebilme yeteneğine sahip.





Füzenin başlıca hedefleri arasında; stratejik kara hedefleri, hava savunma sistemi bataryaları, sabit /yeri değiştirilebilir karadan karaya füze sistemleri bulunuyor.

Öte yandan Kale Arge tarafından yerli imkanlarla geliştirilen KTJ-3700 Turbojet Füze Motoru’nu kullanan KARA ATMACA Seyir Füzesi’nin üretiminde ve ihracatında, herhangi bir yurtdışı bağımlılığı bulunmuyor.



