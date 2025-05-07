Yeni evleneceklere bir müjde de emlakçılardan geldi: Kiralama bedeli alınmayacak, yaklaşık 2,5 milyar TL destek sağlanmış olacak

Yeni evlenecek çiftlere yuva kurma yolunda bir güzel haber daha! 2025’in “Aile Yılı” ilan edilmesiyle birlikte başlatılan destek zincirine emlakçılar da dahil oldu. Türkiye genelinde faaliyet gösteren Tüm Emlakçılar Danışmanları Birliği, nikah hazırlığındaki genç çiftlerden artık kiralama hizmet bedeli almayacaklarını müjdeledi. Böylece yeni bir hayata adım atan çiftler, taşınma sürecinde emlak komisyonu yükü olmadan daha rahat nefes alacak. Uygulamanın kapsamı ve detayları da belli oldu. İşte o açıklamaya dair merak edilen tüm detaylar.
YENİ EVLENECEK ÇİFTLERE NEFES ALDIRACAK HABER
Tüm Emlakçılar Danışmanları Birliği (TEDB), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ilan edilen “2025 Aile Yılı” kapsamında önemli bir dayanışma adımı attı. Birlik, evlilik hazırlığında olan çiftlerden artık kiralama hizmet bedeli almayacak. Bu uygulamayla, çiftlerin yeni bir hayat kurma sürecindeki maddi yükleri bir nebze olsun hafifletilecek.
Kampanya kapsamında, ev kiralamak isteyen genç çiftlerden artık emlak komisyonu alınmayacağı duyuruldu. Böylece yeni evlenecek çiftler emlak komisyonu ödemeden taşınabilecek.
TEDB Başkanı Hakan Akçam, uygulamanın detaylarını kamuoyuyla paylaşarak, "Normal şartlarda, örneğin 30 bin TL’lik bir kiralık ev için kiracıdan da aynı tutarda hizmet bedeli alıyoruz. Ancak Aile Yılı nedeniyle bu ücreti almayacağız. Bakanlıktan onaylanan ve sistem üzerinden barkodlu başvuru belgesiyle gelen çiftlere komisyon uygulanmayacak" dedi.
BAŞVURULAR NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?
Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın belirlediği kriterlere göre yapılacak. Evlenecek çiftlerin nikah belgeleriyle sisteme kaydolması ve başvurularını onaylatmaları yeterli olacak. Bakanlık onayının ardından oluşan barkod ile emlak danışmanlarına başvuran çiftler, kira komisyonu ödemeden evlerine taşınabilecek.
Akçam, uygulamanın yaklaşık 100 bin kişiyi kapsayabileceğini belirterek, “Bu destekle emlak sektörü olarak toplamda yaklaşık 2,5 milyar TL’lik bir katkı sağlamış olacağız” dedi.
ÇİFTLERDEN KİRA KOMİSYONU ALINMAYACAK
Evlilik kredisi ve eşya yardımlarının ardından gelen bu yeni uygulama, yuva kurma sürecindeki çiftlerin maddi yükünü azaltmayı amaçlıyor. Haber Global'de yer alan açıklama şöyle;
2,5 MİLYAR TL DESTEK VERİLMİŞ OLACAK
"Küçük bir hesap yapmak gerekirse 30.000 TL'yi evi kiralayan bir çift bize de 30.000 TL hizmet bedeli vermiş olacak. Ama biz bunu aile yılı olması nedeniyle almayacağız. Evliliklerini ispatını veya nikah tarihlerini belli edecek şekilde resmi bir evrakla bakanlığa başvurduktan sonra bakanlık onayladıktan sonraki süreçte bir barkod oluşuyor. Bizdeki işlem de şu şekilde olacak; oradan barkodu bize getirip ibraz eden bir çiftin hizmet bedelini kiralık hizmet bedeli olarak biz almayacağız"
Uygulamanın detaylarını da aktaran Akçam, "Kriterleri uygun olan 100 bin kişi olduğunu planlıyoruz. Burada 25 bin TL aylık kira bedeli bize vermesi gereken parayı hesap ettiğimiz zaman yaklaşık 2,5 milyar TL, bizler de emlak danışmanları olarak destek vermiş olacağız" ifadelerini kullandı.