Yeni evleneceklere bir müjde de emlakçılardan geldi: Kiralama bedeli alınmayacak, yaklaşık 2,5 milyar TL destek sağlanmış olacak

2,5 MİLYAR TL DESTEK VERİLMİŞ OLACAK





"Küçük bir hesap yapmak gerekirse 30.000 TL'yi evi kiralayan bir çift bize de 30.000 TL hizmet bedeli vermiş olacak. Ama biz bunu aile yılı olması nedeniyle almayacağız. Evliliklerini ispatını veya nikah tarihlerini belli edecek şekilde resmi bir evrakla bakanlığa başvurduktan sonra bakanlık onayladıktan sonraki süreçte bir barkod oluşuyor. Bizdeki işlem de şu şekilde olacak; oradan barkodu bize getirip ibraz eden bir çiftin hizmet bedelini kiralık hizmet bedeli olarak biz almayacağız"





Uygulamanın detaylarını da aktaran Akçam, "Kriterleri uygun olan 100 bin kişi olduğunu planlıyoruz. Burada 25 bin TL aylık kira bedeli bize vermesi gereken parayı hesap ettiğimiz zaman yaklaşık 2,5 milyar TL, bizler de emlak danışmanları olarak destek vermiş olacağız" ifadelerini kullandı.