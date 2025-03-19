10 metreden dereye düşen araca ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı: 'E-Call' sistemi devreye girmiş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 10 metreden dereye uçan otomobilde hayatını kaybeden sürücü Eray Yıldırım, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Yıldırım'ın satın almayı düşündüğü otomobili test ederken kaza geçirdiği, bu sırada aracın E-Call sisteminin devreye girdiği ve bu şekilde ihbarda bulunulduğu öğrenildi.

1 /10 Eray Yıldırım (28) idaresindeki 34 MEA 25 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yaklaşık 10 metreden dereye uçtu.

2 /10 İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

3 /10 Yıldırım, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.

4 /10 Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Eray Yıldırım'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

5 /10 Evli ve bir çocuk babası gencin cenazesi, ailesi tarafından morgdan alındı.

6 /10 Eray Yıldırım'ın cenazesi, İzmit ilçesindeki Kocatepe Hicret Cami'de kılınan namazın ardından Kuruçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi.

7 /10 Cenazede anne Dilek Yıldırım ile eşi Eda Yıldırım'ı yakınları teskin etti.

8 /10 Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de cenaze namazına katılarak, acılı aileye başsağlığı diledi.

9 /10 Öte yandan, kazayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.