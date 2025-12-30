10 yıllık bankadaki işini bıraktı: Boğaziçi ve Galatasaray Üniversitesi mezunu! Yolcular 'Sanki az önce banka şubesini kapatmışsın da taksiye çıkmışsın' diyor

"Yolculardan 'Sanki az önce banka şubesini kapatmışsın da taksiye çıkmışsın' diyenler oluyor"

Yılmaz, kendisine ’kravatlı taksici’ lakabının verilmesinden memnun olduğunu dile getirerek bunun yolcular üzerinde de olumlu bir etki oluşturduğunu belirtti. Yılmaz, seçtiği giyim tarzı ve aldığı geri dönüşlerle ilgili olarak şunları söyledi:

"Özellikle ilk başladığım 10-20 günde buradaki abilerim ve üstatlarım durak içinde ya da telefonda bana öyle seslendiler. Kimi yolcular da duraktan geçerken görüp ’Vay, kravatlı taksici de varmış’ dedi. Ben de bunu benimsedim. Çünkü aslında ben ilk günden itibaren böyle giyinmiştim. Hem yaptığım işe kendimden bir şey katmak istedim. Mesela üçüncü müşterim yaşlıca bir amca ve teyzeydi. Amca, ’Öğretmenim bana kıyafet şahsiyettir derdi, ben sizde bunu gördüm ve çok sevindim’ dedi. Neden böyle giyindiğimi soranlar oluyor, ’Abi sanki az önce banka şubesini kapatmışsın da taksiye çıkmışsın’ diyenler oluyor. Taksi aslında günün koşuşturmacasını biraz daha hızlandırmak için tercih edilen bir ulaşım aracı, aynı zamanda da bir kamu hizmeti. Bu işi insanlara memnuniyet verici bir şekilde yapmak da bana mutluluk veriyor. Olumsuz bir geri dönüş hiç almadım, genellikle şaşırmayla beraber takdirle karşılama var ama bunun yaygınlaşacağına yönelik bir umut da maalesef yok."