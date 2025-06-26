İstanbul’un birçok ilçesinde 26 Haziran 2025 Perşembe günü planlı bakım, onarım ve dönüşüm çalışmaları kapsamında elektrik kesintileri yaşanacak. Boğaz hattından Avrupa yakasının iç kesimlerine kadar uzanan kesintiler; şebeke yenileme, hat bakımı ve yeni OG tesisleri gibi çalışmalar nedeniyle uygulanacak. AYEDAŞ ve BEDAŞ kesintilerden etkilenecek 16 ilçe ve bu ilçelerde yer alan mahallelerle birlikte duyurdu. İşte elektrik kesintisi olan o ilçeler...

1 /8 26 Haziran Perşembe günü şehrin dört bir yanındaki mahallelerde, bakım ve yenileme çalışmaları sebebiyle gün boyu sürecek elektrik kesintileri yapılacak. Başta Esenler, Fatih, Bahçelievler ve Avcılar olmak üzere toplam 16 ilçede binlerce haneyi etkileyecek kesintiler için saat aralıkları ve etkilenecek sokaklar önceden açıklandı;

ESENLER

Kazım Karabekir Mahallesi 1004., 1005. Sokaklar: 09:00 - 17:00 saatleri arasında Yatırım/Dönüşüm çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.



2 /8 BEYLİKDÜZÜ

Adnan Kahveci Mahallesi Yavuz Sultan Selim Sokak: 09:00 - 17:00 saatleri arasında Havai Hat Bakımı nedeniyle kesinti yapılacak.

FATİH

Hırka-İ Şerif Mahallesi: Ahşap Minare, Ahşap Minare Çıkmazı, Akseki Camii, Aktar, Armutlu, Cevizci Ekrem, Kabakulak Camii, Keçeciler, Keçeciler Fırını, Yamak, Zembilci Sokaklar 09:00 - 17:00 arası TM Bakımı nedeniyle elektrik kesintisi olacak. İskenderpaşa Mahallesi Atatürk ve Oruçgazi Sokaklar: 09:00 - 17:00 arası Abone/Şube bağlantı çalışması yapılacak.

ARNAVUTKÖY

Nenehatun, Yavuz Selim, İslambey Mahalleleri: 09:00 - 16:00 (Havai Hat Bakımı)

ATAŞEHİR

Şen, Kardelen, Halk Sokaklar: 10:00 - 14:00 (Şebeke İyileştirme Çalışması)



3 /8 FATİH

Hırka-İ Şerif Mahallesi: Ahşap Minare, Ahşap Minare Çıkmazı, Akseki Camii, Aktar, Armutlu, Cevizci Ekrem, Kabakulak Camii, Keçeciler, Keçeciler Fırını, Yamak, Zembilci Sokaklar 09:00 - 17:00 arası TM Bakımı nedeniyle elektrik kesintisi olacak.

GAZİOSMANPAŞA

Karadeniz Mahallesi 1209., 1209/1., Mehmet Akif Sokaklar: 09:00 - 17:00 arası bakım çalışması yapılacak. Merkez Mahalle Sokakları: 09:10 - 18:00 arası bakım çalışması yapılacak. Yıldıztabya Mahallesi: 12:00 - 15:00 saatleri arasında Abone/Şube bağlantısı nedeniyle kesinti olacak.

4 /8 ÇATALCA

Atatürk, Aydınlar, Fatih, Yaylacık Mahalleleri ve Örcünlü Bölgesi: 09:30 - 16:30 arası Havai Hat Bakımı nedeniyle kesinti yapılacak.

Dağyenice, Subaşı, Çanakça Mahalleleri: 09:30 - 17:30 saatleri arasında Yeni OG Tesisi çalışması nedeniyle elektrik verilemeyecek.

AVCILAR

Cihangir Mahallesi: 09:00 - 11:00, 11:00 - 13:00, 13:00 - 15:00, 15:00 - 17:00 (TM Bakımı)

Gümüşpala Mahallesi Asri, Kılıç, Limon, Suboyu, Kader, Kutlu, Rüzgar, Çiçek Sokaklar: 09:00 - 17:00 (Yatırım/Dönüşüm Çalışması)

Firuzköy ve Yeşilkent Mahalleleri: 09:00 - 17:00 (Havai Hat Bakımı)

5 /8 BEYKOZ

Ilgaz, Kırlangıç, Yalçın, Erener, Narin, Topal, Çamardı, Kestanelik, Akarsu, Rüya, Feza, Kamelya, Kültür, Cömert, Dutdere, Pehlivan Sokaklar: 09:30 - 15:00 Çam, Kültür, Güzide, Güzelbahçe, Nurdan, Komedi, Tuğra, Hayal, Yelken Sokaklar: 12:00 - 14:00 Çakır Çıkmazı, Çeçenistan, Yade, Akdamla, Gürpınar Çıkmazı: 09:00 - 11:00 Alkan, Ufuk, Tayyip, Bilge Kağan, Yörük, Tevhit, Mersin Sokaklar: 15:00 - 17:00



6 /8 BEŞİKTAŞ

Arnavutköy Mahallesi: 09:00 - 17:00 (Yeni Kablo Bağlantısı) Ortaköy Mahallesi Ahmet Adnan Saygun Sokak: 09:00 - 16:00 (Önleyici Bakım) Etiler Mahallesi: 10:00 - 17:00 (Kapsamlı TM Bakımı)

BAKIRKÖY

Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mahallesi Çobançeşme E-5 Yan Yol: 09:00 - 13:00 (Abone/Şube Bağlantısı) Yeşilköy Mahallesi Yeşil Zeytin Sokak: 09:00 - 17:00



7 /8 BAYRAMPAŞA

Yenidoğan Mahallesi: 00:30 - 02:30 (Abdi İpekçi, Caner, Karakaş Sokaklar) 02:00 - 04:30 (Abdi İpekçi, Caner Sokaklar)

BAŞAKŞEHİR

Şahintepe Mahallesi: 09:00 - 17:00 (Kartal, Kurban, Türker, Şirin Sokaklar) Başak Mahallesi Tunalı Sokak: 09:00 - 17:00 (Yatırım/Dönüşüm Çalışması)

BAĞCILAR

Hürriyet Mahallesi Atatürk Sokak: 09:00 - 17:00 (Yatırım/Dönüşüm Çalışması)



