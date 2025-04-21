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25 araç birbirine girdi: Tünelde can pazarı, çok sayıda yaralı var

25 araç birbirine girdi: Tünelde can pazarı, çok sayıda yaralı var

10:0821/04/2025, Pazartesi
G: 21/04/2025, Pazartesi
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Trabzon'un Ortahisar ilçesi Çömlekçi mahallesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 25 araç birbirine girerken, kazada ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı. Şehir içi trafiği felç oldu.

Trabzon'da kaza, sabah saatlerinde Ortahisar ilçesine bağlı Çömlekçi mahallesindeki köprülü alt geçitte meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, saat 08.00 sıralarında meydana gelen nedeni henüz belirlenemeyen zincirleme kazaya biri öğrenci servisi olmak üzere toplam 25 araç karıştı.

İHA'da yer alan habere göre kazada ilk belirlemelere göre 12 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken, yaralılar ambulanslarla KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi ile Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kaza yapan araçları çekmek için bölgede çalışma başlatıldı. Kaza nedeniyle şehir içi trafiği felç olurken, kilometrelerce araç trafiği oluştu.

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