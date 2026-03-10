Ekipler, bu tarihten sonra APP plaka kullananlara 140 bin lira idari para cezası uygulanacağını hatırlatarak sürücüleri uyardı.





İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "APP plaka" olarak bilinen standart dışı plaka kullanan araç sahipleri için 1 Nisan 2026 tarihine kadar denetimlerde cezai işlem uygulanmayacağını, bu süreçte bilgilendirme ve rehberlik yapılacağını açıklamıştı. Bu kapsamda Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü ekipleri ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki kentte uygulama noktalarında sürücülerle birebir görüşerek APP plaka konusunda bilgilendirme yaptı. Araçlarında standart dışı plaka bulunan sürücülere, 1 Nisan’a kadar plakalarını mevzuata uygun şekilde değiştirmeleri gerektiği hatırlatıldı.





Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan düzenlemeye göre ise 1 Nisan’dan itibaren araçlarında "Amerikan Pres Plaka" bulunan sürücülere 140 bin lira idari para cezası uygulanacak. Ayrıca sürücü belgesine 30 gün süreyle el konulacak ve araç 30 gün süreyle trafikten men edilecek.