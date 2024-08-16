5.2 büyüklüğündeki depremin ardından korkutan uyarı: Fayın hareketliliği artmış olabilir

"BÜYÜK DEPREM OLASILIĞI DEVAM EDİYOR"





Akabe Körfezi'nden Amik Ovası'na kadar uzanan ‘Ölü Deniz Fayı'nın Amik Ovası'nda uzun yıllardır yıkıcı bir deprem üretmediğinin altını çizen Prof. Dr. Över, "Bu da enerjinin biriktiğini ve büyük bir depremin olasılığının devam ettiğini gösterir. 5.2 büyüklüğündeki bu sarsıntı, fayın enerjisinin küçük bir kısmını boşaltmış olabilir. Ancak fayın büyük bir deprem üretme potansiyeli devam etmektedir. Hatay ve çevresinde birçok fay hattı var. Levha sınır fayları büyük deprem potansiyeline sahipken, küçük faylar 5 veya 6 büyüklüğündeki depremleri üretebilirler. Hatay'da yaşanan 7.7 büyüklüğündeki deprem, bu fayların kırıldığını gösteriyor. Eğer böyle bir deprem olursa ve güçlendirilmemiş orta hasarlı bina varsa ki henüz güçlendirilmemiş pek çok bina var. Onlardan uzak durmamız gerekiyor. Eğer güçlendirilmiş ise çok fazla korkulacak olmadığını düşünüyorum" diye konuştu.