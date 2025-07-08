Acımız büyüdü: 12 şehidimiz var

Türkiye’nin acısı büyüdü. Irak’ın kuzeyinde girdikleri mağarada metan gazından zehirlenip şehit düşen askerlerimizin sayısı dün 12’ye yükseldi. Şehit askerler için Yüksekova’da tören düzenlendi. “Acımız büyük ve hislerimiz tarifsizdir” diyen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, olayı en ince ayrıntısına kadar araştırmak için tahkikat başlattıklarını söyledi.



