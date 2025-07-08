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Yeni Şafak Gazetesi'nin 8 Temmuz 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
İkinci 500’ün kârları da faize gitti
İSO’nun açıkladığı 'Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' listesindeki şirketlerin kârlarının önemli bölümü, ilkinde olduğu gibi faize gitti. Şirketlerin finansman giderlerinin faaliyet kârına oranı, bir yılda yüzde 45’ten 81’e çıktı. İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, yüksek faizlerin sonucu etkilediğini söyledi.
Acımız büyüdü: 12 şehidimiz var
Türkiye’nin acısı büyüdü. Irak’ın kuzeyinde girdikleri mağarada metan gazından zehirlenip şehit düşen askerlerimizin sayısı dün 12’ye yükseldi. Şehit askerler için Yüksekova’da tören düzenlendi. “Acımız büyük ve hislerimiz tarifsizdir” diyen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, olayı en ince ayrıntısına kadar araştırmak için tahkikat başlattıklarını söyledi.
Beşiktaş Orkun için gitti
Benfica’da forma giyen Orkun Kökçü için bir süredir nabız yoklayan Beşiktaş Kulübü Futbol Operasyon Sorumlusu Can Kaymakoğlu Benfica yönetimiyle görüşmek için Portekiz’e gitti. Görüşme olumlu geçerse, başkan Serdal Adalı milli futbolcunun transferini bitirmek için Lizbon’a uçacak.