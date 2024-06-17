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Adalar'da İBB’ye minibüs protestosu: Halk burada İmamoğlu nerede?

21:42 - 17/06/2024 Monday
Güncelleme: 22:09 - 17/06/2024 Monday

Adalar sakinlerinin de aralarında bulunduğu grup, İETT'nin Büyükada'ya getirdiği ve cumartesi günü çalışmaya başlayan minibüslere tepkisini sürdürdü.

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Grup üyeleri, cumartesi günü hizmete başlayan 10 minibüse tepki göstermek ve İstanbul Büyükşehir Belediyesini protesto etmek için Büyükada'daki Çınar Meydanı ve İETT Garajı önünde toplandı.


Toplanma sırasında polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

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Minibüslere alkışlarla tepki gösteren gruptakiler, "Ada'da azmanbüs istemiyoruz", "Halk burada İmamoğlu nerede?" sloganları attı.

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Bazı Ada sakinleri de minibüslerin önüne geçerek çalışmasına engel olmak istedi.


Bunun üzerine gruptakilere müdahale eden polis ekipleri, mukavemet gösteren ve taşkınlık çıkaran bazı kişileri gözaltına aldı.



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#Adalar
#Minibüs
#İBB
#Protesto
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