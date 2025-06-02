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Adana'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Adana'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

08:512/06/2025, Pazartesi
AA
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, kontrol altına alındı. Yangın soğutma çalışmaları sürüyor.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, kontrol altına alındı.


Yenidam Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.


Yangına, itfaiyenin yanı sıra Emniyet Müdürlüğünün toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) ve iş makineleriyle müdahale edildi.


Kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları sürüyor.






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