Akdeniz meyve sineğine karşı yerli çözüm: Türk bilim insanlarından kimyasalsız ilaç

Birçok zararlıya karşı etkili

Elma, incir, biber, fasulye, buğday gibi çok sayıda tarım ürününde denenen ilaç, kırmızı palmiye böceği gibi başka zararlılara karşı da etkili oldu. Hem meyve hem sebzelerde geniş bir koruma sağladı.







