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Akdeniz meyve sineğine karşı yerli çözüm: Türk bilim insanlarından kimyasalsız ilaç

Akdeniz meyve sineğine karşı yerli çözüm: Türk bilim insanlarından kimyasalsız ilaç

10:3415/05/2025, Perşembe
DHA
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Çukurova Üniversitesi’nde geliştirilen biyolojik ilaç, 3 milyar dolarlık tarım zararını bitirebilir. Kimyasal içermeyen formülüyle doğaya ve insan sağlığına zarar vermiyor.

Türk biliminden yerli tarıma destek

Adana Çukurova Üniversitesi’nden (ÇÜ) Prof. Dr. Burhan Arıkan ve ekibi, tarımda büyük kayıplara yol açan Akdeniz meyve sineğine karşı tamamen biyolojik ve kimyasal içermeyen yerli bir ilaç geliştirdi. Gıda güvenliğini tehdit eden zararlıya karşı bu yerli çözüm, Türk tarımı adına umut verdi.

Tarıma yıllık 3 milyar dolarlık kayıp

Türkiye'de sadece Akdeniz meyve sineği nedeniyle yılda yaklaşık 3 milyar dolar değerinde tarımsal ürün ziyan oluyor. Bu zararlının yayılımı yüzünden ihraç edilen ürünler geri çevriliyor, üreticiler maddi kayıplar yaşıyor. Yeni geliştirilen ilaç, bu tabloyu tersine çevirmeyi hedefliyor.

Mevcut sistem yetersiz

Sinekle mücadelede kullanılan klasik tuzak ve kapan sistemleri sadece ergin bireyleri hedef alıyor. Ancak larva ve yumurtalar canlı kalıyor, yeni nesil zararlılar tekrar ürünlere zarar veriyor. Bu yöntem tarladaki asıl sorunu çözmüyor.

Türk mühendisliğiyle gelen yerli proje

ÇÜ Biyoloji Bölümü Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arıkan, bu sorunu kökten çözmek amacıyla KOSGEB destekli bir araştırma projesi başlattı. Hedef, yerli ve etkili bir biyolojik çözüm üretmekti.



Kimyasal yok, kalıntı yok

Geliştirilen biyolojik ilaç, antibiyotik ve tarım kimyasallarını içermiyor. Bitkide kalıntı bırakmıyor, doğaya ve insan sağlığına zarar vermiyor. Yani hem üretici hem tüketici için güvenli bir seçenek sunuyor.



Tek uygulamada yüzde 100 etki

Yeni ürün, sadece tek kullanımda bile yüzde 100’e yakın başarı sağladı. Üstelik piyasadaki kimyasal ilaçlar gibi tekrar tekrar uygulanmasına gerek yok. Doğayla uyumlu bu çözüm, zararlıyı tüm evrelerinde yok ediyor.



Birçok zararlıya karşı etkili

Elma, incir, biber, fasulye, buğday gibi çok sayıda tarım ürününde denenen ilaç, kırmızı palmiye böceği gibi başka zararlılara karşı da etkili oldu. Hem meyve hem sebzelerde geniş bir koruma sağladı.



Milli tarım için stratejik adım

Prof. Dr. Burhan Arıkan’ın öncülüğünde geliştirilen bu yerli çözüm, sadece Akdeniz meyve sineğiyle değil, Türkiye’nin tarımda dışa bağımlılığını da hedef alıyor. Kimyasal ithalatına alternatif olan bu ürün, milli tarım politikalarıyla da örtüşen stratejik bir adım.



#Akdeniz
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