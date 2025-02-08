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Akyaka'da deniz suyu 30 metre çekildi

Akyaka'da deniz suyu 30 metre çekildi

15:588/02/2025, Cumartesi
DHA
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Muğla'nın dünyaca ünlü 'Sakin Şehir' ünvanlı mahallesi Akyaka'da deniz suyu, 30 metre çekildi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden (MSKÜ) Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Literatürde şiddetli depremlerle gel-gitler arasında ciddi bir ilişki olduğunu kanıtlayan bir veri söz konusu değil. Şu an için korkulacak bir durum yok" dedi.

Ula'da 25 yıl öncesine kadar kimsenin bilmediği küçük bir balıkçı köyü olan ve Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından 2011'in Haziran ayında 'Sakin Şehir' ilan edilen Akyaka'da, deniz suyu 30 metre çekildi. 

Çekilmeyi ilk defa görenler deprem endişesi yaşarken, Akyakalılar bunun her yıl yaşanan bir doğa olayı olduğunu söyledi.

MSKÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Son birkaç gündür Akdeniz ve Ege kıyıları boyunca deniz çekilmeleriyle karşılaşıyoruz. Santorini Adası etrafında yoğunlaşan sismik aktivitelerle birleştiğinde durum halkımız arasında endişeye yol açıyor. Gel-git etkileri büyük oranda gezegensel çekim kuvvetlerine, ayın ve güneşin çekim kuvvetine bağlı olarak şekillense de rüzgar etkileriyle topoğrafya ve batimetreye bağlı olarak da bu etkileri daha şiddetli görebiliyoruz" dedi.

"SİSMİK AKTİVİTELERİ YAKINDAN TAKİP ETMEMİZ GEREKİYOR"


Doç. Dr. Özçelik, "Ülkemiz kıyılarında bazı noktalarda bu etkilerin daha belirgin olarak, bazı dönemlerde daha fazla olduğunu görebiliyoruz. Literatürde şiddetli depremlerle gel-gitler arasında ciddi bir ilişki olduğunu kanıtlayan bir veri söz konusu değil. Bununla beraber depremlerin gel-git etkileriyle orantılı olduğuna ilişkin değerlendirmeler de var. Şu an için korkulacak bir durum yok. Sismik aktiviteleri yakından takip etmemiz gerekiyor. Deprem şiddetinin ancak 6 ve üzerine çıkması durumunda tsunamiden söz etmemiz mümkün olabilir" diye konuştu.

#Muğla
#Sakin Şehir
#Akyaka
#Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi

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