Anız yangınında alevler fabrikaya sıçramadan söndürüldü

15:4113/09/2025, Cumartesi
DHA
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan anız yangını, alevler yakındaki kablo fabrikasına sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Türkgücü Mahallesi Yılmaz Alparslan Caddesi yakınlarındaki bir arazide saat 13.30 sıralarında anız yangını çıktı. 

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler rüzgarın da etkisiyle tarlanın yakınlarında bulunan kablo üretim fabrikasına ilerledi.

İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri ile su tankerleri sevk edildi.

Ekipler, fabrikanın bahçe duvarına kadar ulaşan alevlere müdahale etti. 

 Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmayla yangın, fabrikaya sıçramadan söndürüldü.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı. 

#Tekirdağ
#yangın
#fabrika
