Ankara'da 'Annelik hafızası' sergisi: 15 Temmuz'a kadar ziyarete açık

Ninnilerden oyalara, tanrıça figürlerinden kişisel eşyalara kadar pek çok özgün öge aracılığıyla kadınların üretimleri ve duygusal hafızaları bu sergide hayat bulmaktadır. Sergimiz, yalnızca bir sanat ya da tarih sergisi değil; kadın emeğine saygının, toplumsal belleğe katkının ve sosyal farkındalığın güçlü bir ifadesidir.