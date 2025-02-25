Ankara'da doğal gaz faciası: Aynı aileden üç kişi hayatını kaybetti

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde aynı aileden 3 kişi evlerinde ölü bulundu. Doğal gaz kaçağı tespit edilen bina boşaltıldı ve mühürlendi.
Alınan bilgiye göre, İvedik Caddesi Mustafa Kemal Lisesi karşısında bir evde yaşayan Ayşe Aktaş (72) ile eşi Halim Aktaş (74) ve 43 yaşındaki oğulları Hakan Aktaş'tan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
Savcılıktan alınan izinle eve giren polis ekibi, 3 kişinin cansız bedenini buldu.
Cesetler morga kaldırıldı.
Bölgeye sevk edilen Başkent Gaz ekipleri binada inceleme yaptı.
Doğal gaz kaçağı tespit edilen binanın sakinleri tahliye edildi ve bina mühürlendi.
SABAH İŞE GİTMEYİNCE İŞ ARKADAŞLARI ARAMIŞ
Ankara'da karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirirken, bir süredir kombinin bozuk olduğu iddia edilen evde annesi ve babasıyla birlikte yaşayan Hakan Aktaş'ın, sabah işe gitmemesi üzerine iş arkadaşları komşularının komşuları aradığı öğrenildi. Aktaş'a ait otomobilin otoparkta olduğunu öğrenen yakınlarının da eve gelerek polis eşliğinde eve girdiği, Hakan Aktaş annesi Aynur Aktaş ve babası Halim Aktaş hayatını kaybettiğini belirlendi.
Aynı binada esnaf olan Musap Baykal, "Hakan sabah işe gitmeyince bizim arkadaşımız var, onu aramışlar bir bakar mısın işe gelmedi diye. O da bakmış arabaları parkta duruyor, kapıları da kapalı. Sonra diğer akrabalarını aramış böyle bir durum var diye. Onlar geldiler, polisle birlikte kapıyı açtılar. Hakan kombi cihazının yanında vefat etmiş. Salonda da annesi ve babası hayatını kaybetmiş. Dün akşam 9- 10 civarı olmuş diye söylediler" dedi.
Öte yandan, Hakan Aktaş'ın bir kombi firmasında muhasebe müdürü olarak çalıştığı öğrenildi.