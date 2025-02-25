Ankara'da doğal gaz faciası: Aynı aileden üç kişi hayatını kaybetti

Aynı binada esnaf olan Musap Baykal, "Hakan sabah işe gitmeyince bizim arkadaşımız var, onu aramışlar bir bakar mısın işe gelmedi diye. O da bakmış arabaları parkta duruyor, kapıları da kapalı. Sonra diğer akrabalarını aramış böyle bir durum var diye. Onlar geldiler, polisle birlikte kapıyı açtılar. Hakan kombi cihazının yanında vefat etmiş. Salonda da annesi ve babası hayatını kaybetmiş. Dün akşam 9- 10 civarı olmuş diye söylediler" dedi.