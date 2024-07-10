Ankara'nın yanı başında: Şimdi terk edilmiş ıssız halde

"Çocukları korkutmak için çıkarılmış bir söylenti"





Köylülerin farklı bir noktaya taşınmasının sebebinin köy alanının dar olması olduğunu belirten Ahmet Demirtaş, "Burada cin falan yok. Çocukları korkutmak için çıkarılmış bir söylenti. Burada bir tek Hasan Dede Türbesi var. Köy genişleyemediği için taşındı. İnsanlar çocuklarını evlendirdi, yer olmadığı için ev yaptıramadı. Burada yetiştirme yurdu vardı, köyün büyük çoğunluğu orada çalışırdı. Yurt başka bir yere taşınınca çoğu köylü de merkeze taşındı. Kayı köyüne bilinmedik insanlar giriyor. Uyuşturucu madde kullananlar gelmeye başladı. Onun için de köydeki evlerin duvarlarına 'cin var' diye yazı yazmışlar. Bunlar asılsız, bizim köyümüzde cin falan yok. Köyümüz Kayı Boyu'ndan gelen bir köydür" dedi.