Antalya trafiğine 10 köprülü çözüm

Söz konusu kavşaklarda çalışmalar tamamlandığında yaz aylarında artan trafik yoğunluğunu büyük ölçüde hafifleteceklerini kaydeden Uraloğlu, "İnşa edeceğimiz 4 kavşakta toplam uzunluğu 2 bin 617 metre olan 10 köprü ile Antalya'nın ulaşım altyapısında önemli bir iyileşme sağlayacağız. Bu hem halkımız hem de ülkemizi ziyarete gelen turistler için daha konforlu ve güvenli bir ulaşım deneyimi sunacak" diye konuştu.