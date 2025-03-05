Antalya'da hava kirliliği raporu: Yılın 204 günü sınırı aşıyor

Üst sınırı 5 kat aştı

İklimin başlı başına bir sorun olduğunu ifade eden Doç. Dr. Doğan, "Her ne kadar aşırı sıcak ve soğuk dalga periyotları var, bu süreçte de havamız ne yazık ki olumsuz etkileniyor. Kepez ilçesindeki hava kalitesini ölçen istasyonun verilerine bakıldığında, 365 günün 204'ünde 2024 yılında maalesef sınır değerler aşılmış durumda. Bu sınır değerlerin yılda en fazla 35 defa aşılmış olması gerekirken 204 defa aşılmış durumda." dedi.