Antalya'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

Ekiplerin yoğun müdahale ettiğini anlatan Solmaz, "Bölgede biraz rüzgar var, işimizi zorlaştırıyor. Ama büyük ölçüde kontrol altına almak üzereyiz. Arkadaşlar çalışmalara devam ediyor." dedi.





Solmaz, yangının bölgedeki Phaselis Antik Kenti'ni etkilemesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını kaydetti.