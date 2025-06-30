Araç sahipleri dikkat son gün geldi çattı: Uymayanlara 140 bin TL'ye varan ceza kapıda

Son gün geldi çattı





Vergi mükelleflerinin kiralama yoluyla edindikleri veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtları için hayata geçirilen Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) için kullanıcılar 30 Haziran'a kadar Taşıt Tanıma Birimi (TTB) montajlarını yaptırabilecek. UTTS Tebliği'nde düzenlenen usul ve esaslara aykırı hareket eden veya belirlenen sürelerde yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükellefler hakkında, 7 bin liradan 140 bin liraya kadar değişen tutarlarda Özel Usulsüzlük Cezaları uygulanabilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı'nca, akaryakıt piyasasında rekabet eşitliğinin sağlanması ve kayıt dışı ekonomiyle etkin şekilde mücadele amacıyla akaryakıt alımı sırasında taşıtların plaka bilgisinin ödeme kaydedici cihazlara otomatik olarak iletilmesini sağlayan UTTS, Haziran'ın ilk haftası itibarıyla hizmete alındı.