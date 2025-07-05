Aşırı sıcaklar başlıyor: 44 dereceleri göreceğiz! Mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son hava durumu tahminlerine göre, hava sıcaklıkları batı kesimlerde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacak.
Aşırı sıcaklar başlıyor
Hafta sonu tüm Türkiye'yi etkisi altına alması beklenen aşırı sıcakların iç kesimler başta olmak üzere ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.
Bazı il merkezlerinde, 05 Temmuz-12 Temmuz 2025 tarihleri arasında beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle olacak:
Ankara : 36
İstanbul : 34
İzmir : 39
Konya : 36
Edirne : 40
Bursa : 36
Aydın : 44
Muğla : 40
Antalya : 40
Adana : 38
Diyarbakır : 43
Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Samsun'un doğusu, Ordu ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İki il için 'turuncu' uyarı
Öte yandan Ordu ve Giresun için "turuncu" kodlu sağanak uyarısı yapan MGM'nin tahminlerine göre bu illerin yanı sıra Samsun'un doğusu, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli yağış görülecek.