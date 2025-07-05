Aşırı sıcaklar başlıyor: 44 dereceleri göreceğiz! Mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde olacak

Bugün hava nasıl olacak?





Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Samsun'un doğusu, Ordu ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.