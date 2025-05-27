Bakan Kurum paylaştı: Şehrin kalbi burada atacak

Kahramanmaraş depreminin ardından konut inşasının yanı sıra tarihi yapıların da restorasyonunu yürüttüklerini kaydeden Sezgin, "Burası Maraş'ın kalbi, bizim de görevimiz burayı tekrardan canlandırıp eski güzel günlerine döndürmek" dedi. Eş zamanlı olarak Tarihi Demirciler Çarşısı'nda da ihalelerin tamamlandığını ve çalışmaların başladığını açıklayan Sezgin, "En kısa sürede orada da restorasyon çalışmalarını tamamlayıp, orayı Maraş ekonomisine, Maraş tarihine tekrardan geri kazandırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.