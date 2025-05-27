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Bakan Kurum paylaştı: Şehrin kalbi burada atacak

Bakan Kurum paylaştı: Şehrin kalbi burada atacak

11:3027/05/2025, Salı
DHA
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş Tarihi Kapalı Çarşı'nın restorasyonundan görüntüler paylaşarak, "Sadece bir yapıyı değil; hatıraları, kültürü, umudu yeniden canlandırıyoruz. Depremde ağır hasar alan Tarihi Kapalı Maraş Çarşımız tamamlandığında şehrimizin kalbi burada atacak" dedi.

Kahramanmaraş'ın simgelerinden Tarihi Kapalı Çarşı, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gördü.


Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Dulkadiroğlu ilçesindeki 2 bin 740 metrekarelik alanda 122'si tescilli 140 dükkanın inşa ve ihya çalışmalarını yürütüyor.


Restorasyon kapsamında ilk etapta yıkılan alanlar temizlendi, deprem sonrası taş yapılarda oluşan çatlaklar güçlendirildi.


Ayrıca statik, jeofizik ve yapı malzeme analiz raporları da hazırlandı. Projede taş, ahşap, sıva ve enjeksiyon ustalarından oluşan 37 kişilik uzman ekip görev yapıyor.


İhale süreci tamamlandı


Bakan Murat Kurum, restorasyon çalışmalarından görüntüleri, sosyal medya hesabından paylaşarak, "Sadece bir yapıyı değil; hatıraları, kültürü, umudu yeniden canlandırıyoruz. Depremde ağır hasar alan Tarihi Kapalı Maraş Çarşımız tamamlandığında şehrimizin kalbi burada atacak" dedi.


Restorasyon alanında açıklamalarda bulunan TOKİ İnşaat Mühendisi Eray Sezgin ise tarihi çarşının 16'ncı yüzyılda inşa edildiğini anlattı.


Kahramanmaraş depreminin ardından konut inşasının yanı sıra tarihi yapıların da restorasyonunu yürüttüklerini kaydeden Sezgin, "Burası Maraş'ın kalbi, bizim de görevimiz burayı tekrardan canlandırıp eski güzel günlerine döndürmek" dedi. Eş zamanlı olarak Tarihi Demirciler Çarşısı'nda da ihalelerin tamamlandığını ve çalışmaların başladığını açıklayan Sezgin, "En kısa sürede orada da restorasyon çalışmalarını tamamlayıp, orayı Maraş ekonomisine, Maraş tarihine tekrardan geri kazandırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

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